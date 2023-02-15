蔣萬安捲衣袖響應捐血 暖男市長一句話讓護理師超炫耀
今年年假長達十天，加上寒流一波接著一波，目前血液庫存量僅5點多天，距離7天的安全庫存量還有一點距離，台北市長蔣萬安今天首度以市長身分出席內科千人捐血活動，並且挽起衣袖親自響應捐血活動，捐了500CC的血。
捐血時，蔣萬安還稱讚護理師「你技術好好...，（扎針）都沒有感覺.....」護理師則轉頭向同事炫耀「你看到沒？」另一名護理師則稱讚蔣市長，「你是童子軍喔!(意味日行一善)」。
台灣血液基金會執行長魏昇堂表示，今年自從農曆春節過後，基金會庫存的血都給了醫院救助病患，因病患治療不會放年假，所以每年過完年這段期間就是最缺血的時候，加上今天寒流來，需要喚起大眾的幫忙，能捐血的多多來捐血。
魏昇堂分析，今年春節長，加上出國的人多，原本基於防疫返國要暫緩兩周捐血，不過最新防疫政策只要暫緩一周，希望民眾如果有出國，返國一周就可以來響應捐血。
至於目前血庫的庫存狀況，截至昨天2月14日血液庫存僅剩5點多天，希望能募集到7天的安全庫存量，目前最缺的血型是A、O型。
今年內科千人捐血目標是募得3500袋，活動從2月15日至17日三天，捐血車會到各參與企業前停放，內科的千人捐血活動從第一屆只有8家企業響應，目前已經有29家，除了企業員工，也希望附近的居民也能多多響應捐血。
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