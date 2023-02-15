出席樹林捷運說明會 蘇巧慧籲捷運局做好溝通

捷運新北樹林線去年10月動工，立委蘇巧慧昨出席台北市捷運工程局於樹林區東昇市民活動中心所舉辦施工說明會。針對捷運工程局提出相關工程挑戰，她除表示將全力給予協助外，也將同時緊盯工程進度，確保工程如期完成。

蘇巧慧說，自2016年她擔任立委開始積極爭取樹林捷運，已舉辦多場會勘與記者會、質詢相關部會，更拜會時任行政院長林全與賴清德，全力爭取行政機關核定相關經費。終於在2018年，由時任行政院長賴清德核定樹林捷運555億元經費。

經費核定後，蘇巧慧說，為確保樹林捷運順利招標，她多次與雙北捷運局會談，找出原因並經調整招標策略後，已順利開工。

蘇巧慧表示，2020年時，為配合樹林捷運工程，她提前協調將樹林大安路與中正路的高壓電桿、電纜地下化，並移除新莊西盛與樹林交界地區13座高壓電塔，盼未來工程施作能加快期程，過程更順利。