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浪貓左腳斷裂遭截肢 新北愛心家庭收編

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
獸醫師最終決定將已無用的左後腳截肢，以避免持續外傷和感染風險，也順利讓「哈吉」被認養。圖／新北市動保處提供
獸醫師最終決定將已無用的左後腳截肢，以避免持續外傷和感染風險，也順利讓「哈吉」被認養。圖／新北市動保處提供

1年半前在土城區有一隻流浪貓「哈吉」左後腳腳踝韌帶斷裂及腳跟外傷，經新北市動保處救援後送至中和動物之家醫療收容發布送養資訊，新北白先生一家曾認養照顧過一隻右後腳截肢的貓，深知照顧截肢貓的困難，全家決定到中和動物之家認養，哈吉最終在今年1月底找到一個溫暖的家。

「哈吉」被救援時，牠左後腳腳跟外傷及角度異常，經駐區獸醫黃繼霆檢查發現腳踝韌帶已斷裂，X光檢查發現踝關節骨頭變形，因此走路時無法用腳掌著地，造成左後腳持續有外傷，後續持續清創包紮。「哈吉」在收容期間曾經有人願意認養並嘗試照顧，但由於左後腳容易受傷且不易癒合，最終也不得已放棄。即使「哈吉」個性溫馴，但左後腳的問題仍然造成認養困難，因此獸醫師最終決定將已無機能的左後腳截肢，避免持續外傷和感染風險。手術傷口癒合後，動保員邱麗芳積極地將「哈吉」認養資訊發布在社群媒體，最後成功幫牠找到家。

白先生一家以前曾認養照顧過一隻右後腳截肢的貓，老貓過世後，家中只剩一隻貓，擔心牠孤單，決定再認養一隻貓陪伴牠。他們在網路上看到「哈吉」送養資訊，也是一隻後腳截肢的貓，他深知照顧這類貓隻的困難，全家決定到中和動物之家來探望牠，一見到就決定要認養牠，並全心全意照顧牠。

駐區獸醫黃繼霆表示，飼主在照顧截肢貓隻時需要有更多耐心，除了醫療保健外，尤其家庭環境地面需特別注意，提供安全和舒適的住所，並確保環境中的任何危險因素得到避免，提供適度的活動及遊戲，運動鍛鍊腿部肌肉也是必要，需要特別留意不要讓關節承受太多負擔，以保持寵物的身體和心理健康，最重要是飼主願意付出時間來陪伴，讓牠快樂幸福過日子。

新北市動保處表示，近年來新北市各動物之家積極推廣犬貓認養，高齡、身患殘病、長期收容犬貓都適用回春雙響炮方案，從新北市8間動物之家認養符合以上條件犬貓，可享有寵物終身免費健檢、免費輔具、特約長照動物醫院醫療優惠、寵物離世火化樹葬等多項福利，讓認養人減少負擔不用擔心經濟壓力。

白先生一家以前曾認養照顧過一隻右後腳截肢的貓，網路上看到「哈吉」資訊後決定認養且全心全意照顧牠。圖／新北市動保處提供
白先生一家以前曾認養照顧過一隻右後腳截肢的貓，網路上看到「哈吉」資訊後決定認養且全心全意照顧牠。圖／新北市動保處提供

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