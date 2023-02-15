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蘆洲南港子重畫區汙水管網密度不足 市府全面檢修增設

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
蘆洲南港子市地重畫區將修繕老舊管線及增設汙水管線提高密度，以利範圍內住戶汙水納管。圖／新北水利局提供
蘆洲南港子市地重畫區將修繕老舊管線及增設汙水管線提高密度，以利範圍內住戶汙水納管。圖／新北水利局提供

新北蘆洲南港子一帶汙水管網密度不足，部分既有設施也老舊，用戶難以接管，民眾汙水處理要有額外成本，環境也遭受影響。新北水利局表示，近期針對該區做下水道系統分支管網布設及汙水管線修繕工程，可讓1884戶接管，預計明年就能完成，解決該區汙水排放汙染問題，並改善周邊環境。

水利局說明，「蘆洲南港子市地重畫區後續汙水下水道建設及既有汙水管線修繕工程」已於上周開工，施工範圍為新北市蘆洲南港子市地重畫區，分布於三民路以南、中正路以西、長榮路以東與光華路以北之區域。

水利局長宋德仁表示，蘆洲南港子市地重畫區自85年4月開辦以來，已建置汙水管網，但因管線密度不足及部分既有設施老舊，致用戶接管率不如預期，因此這次修繕老舊管線及增設汙水管線，以提升用戶接管率；社區大樓完成接管後，可免除使用建築物汙水處理設施，不僅省下電費、機械維護、投藥消毒等處理成本，老舊公寓也不用再請人來抽化糞池，雨水及汙水分道而馳，讓環境變得更乾淨，居住品質大幅提升。

宋德仁說，這次工程之用戶接管範圍為正義里、中原里、忠義里、光明里及中路里等5里，共1884戶將受惠汙ㄑ水接管服務，預計明年底完工，經費1億7900萬元，預期提升該計畫區公共汙水下水道普及率26.12%及新北市公共汙水下水道普及率0.12%。截至今年1月底，蘆洲區汙水接管率為96.55%，該案完工後將提升蘆洲區接管率2.3%，全區接管率達98.85%。

蘆洲南港子市地重畫區後續汙水下水道建設及既有汙水管線修繕工程範圍示意圖。圖／新北水利局提供
蘆洲南港子市地重畫區後續汙水下水道建設及既有汙水管線修繕工程範圍示意圖。圖／新北水利局提供
社區大樓完成接管後，內部汙水透過管線流至公共汙水下水道。圖為示意圖。圖／新北水利局提供
社區大樓完成接管後，內部汙水透過管線流至公共汙水下水道。圖為示意圖。圖／新北水利局提供

重畫區 水利局

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