蘆洲南港子重畫區汙水管網密度不足 市府全面檢修增設

新北蘆洲南港子一帶汙水管網密度不足，部分既有設施也老舊，用戶難以接管，民眾汙水處理要有額外成本，環境也遭受影響。新北水利局表示，近期針對該區做下水道系統分支管網布設及汙水管線修繕工程，可讓1884戶接管，預計明年就能完成，解決該區汙水排放汙染問題，並改善周邊環境。

水利局說明，「蘆洲南港子市地重畫區後續汙水下水道建設及既有汙水管線修繕工程」已於上周開工，施工範圍為新北市蘆洲南港子市地重畫區，分布於三民路以南、中正路以西、長榮路以東與光華路以北之區域。

水利局長宋德仁表示，蘆洲南港子市地重畫區自85年4月開辦以來，已建置汙水管網，但因管線密度不足及部分既有設施老舊，致用戶接管率不如預期，因此這次修繕老舊管線及增設汙水管線，以提升用戶接管率；社區大樓完成接管後，可免除使用建築物汙水處理設施，不僅省下電費、機械維護、投藥消毒等處理成本，老舊公寓也不用再請人來抽化糞池，雨水及汙水分道而馳，讓環境變得更乾淨，居住品質大幅提升。