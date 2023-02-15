基隆通勤爆民怨 客運9026南港展覽館大排長龍上不了車

國道客運9026改道後近日引發基隆通勤族反彈，很多從台北放學下班基隆人，改到南港展覽館站等車後，晚間常常大排長龍，排了四圈還排到人行道之外，還是上不了車回家，基隆人怨聲載道。

從選舉前一直吵到選舉後的國道客運9026改道、減班爭議，上月最後方案終於底定，確定將由新團隊福和客運及皇家客運接駛，但分成尖峰時段和離峰時段行駛路線，上下班尖峰時段全數班次40班次均維持現況行駛動線並進入南港轉運站。

其餘時段由國道1號汐止交流道上下，新增停靠汐止的大同路二段312巷、連興街口、東方科學園區、遠東世界中心等四站點，並縮駛以南港展覽館為端點。

立委蔡適應今天指出，客運9026路線換手經營前，與公路總局，邀集各單位開了多場協調會，擔心業者的服務量能和乘客期待有出入，擔心班次和車輛的服務品質問題，才會堅持不能改路線，並且要從南港轉運站發車；直到去年縣市長選舉後，基隆市政府同意路線變動，新業者上路，才造成種種問題、困擾通勤民眾。

蔡適應服務處服務處主任林明智說，服務處自客運9026新業者上路後，陸續接到許多投訴電話和留言，他整理出三項重點向公路總局和業者表達。第一是業者在安樂區發車的去程，沒有為上國道前，行駛的各站點預留座位，導致許多乘客在上國道前的站點，眼睜睜看了多台車輛上國道，自己卻無法上車，這個做法跟前業者有太大的差別。

第二就是返程時間的問題，台北端下午5時到晚間8時放學下班的通勤族，在南港展覽館站前大排長龍，排了四圈還排到人行道之外，返程發車端就坐滿了，車輛也沒留座位給汐止站點乘客，車輛還有繞行汐止的必要嗎？

林明智說，第三他和服務處人員多次在南港展覽館站等車，發現時刻表的車輛進站時間，與顯示的時間對不上，這可能是因為南港路一段車輛壅塞的關係，發車站的車輛無法準時發車，乘客都在台北乾等，業者調度和應變都不足，打電話向業者反映，但沒有得到合理的回應。