超閃！魔羯男蔣萬安與老婆這樣過情人節 身邊多了2個「電燈泡」

今天是情人節，台北市長蔣萬安今天帶著夫人石舫亘、還有大寶，二寶逛台灣燈會。蔣萬安今天晚間也在臉書自爆，「身為魔羯男的我，好像真的不怎麼浪漫，還好陪伴在我身邊的舫亘，總是給我很大的支持與體諒，我們在情人節帶著孩子逛逛燈會。」

蔣萬安也透露，大寶在數碼派對作品中化身DJ，製作專屬自己的音樂；二寶興奮地比著位在市府一樓的兔兔餐包，一家人依偎在市府廣場前，看著光雕秀真的好幸福。「我想，或許平淡簡單的生活，就是屬於我們的浪漫。」

蔣萬安也放閃貼文，表示這些年，妻子石舫亘的角色從女友、妻子到母親，但唯一不變的是，「她永遠都是我摯愛的人。」