北市復康巴士服務不如新北？ 家長：有人為復健遷戶籍

台北有些特殊兒需至外縣市復健，復康巴士卻不能開往基隆或桃園醫療機構，家長常得帶孩子舟車勞頓，甚至有人還為復健而遷戶籍到新北，因此盼市府能開放前進外縣市。有人認為，即使大眾運具設有無障礙設施，復康巴士仍有其存在必要。

一名家長表示，復康巴士對於身心障礙者是很棒的資源，可以直達復健醫療機構，然而北市受限只能到新北，坦言帶著臥床的孩子舟車勞頓，相當不便。例如搭高鐵轉乘公車，下車處與復健機構仍有一段距離，途中不見得有無障礙設施、人行道擁擠得改走大馬路等狀況，都會增加意外風險。

「北北基桃只要有厲害的復健老師，再遠都願意帶孩子前往」，她平均一至兩周就會到基隆或桃園復健，正因身在其中才知困難點，搭乘大眾運輸雖然比較辛苦，但考量這幾年是孩子復健黃金期，希望市府能延伸復康巴士的服務範圍。

台北市身心障礙權益保障小組委員黃俊男說，身障者與所有人同樣享有搭乘大眾運輸的權利，即使火車、公車與國道客運等運具已有無障礙設施，有些人連大眾運輸都無法搭乘時，不得已就會使用復康巴士，復康巴士仍有其存在必要。

公運處表示，復康巴士服務範圍比照「臺北市聯營公車服務區域」僅能營運至新北市。2019年台北市小型復康巴士服務品質監督委員會曾討論長途運輸，運送時間長且有回程空駛、提供回程趟次服務會有去程空駛等問題。

也舉例1輛復康巴士1小時可服務1位身障者，每日原可提供8人次運送服務，若提供長途跨城際運送，運輸量能將大幅縮減至1至2人次。

公運處說，身心障礙者權益保障法明訂各地方政府復康巴士服務不得有設籍限制，且大眾運輸均有無障礙服務，因此建議北市民眾，長途跨城際運送可利用城際運輸工具，再以當地復康巴士作為短程接駁。