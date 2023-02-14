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台北二二八紀念館3月6日起休館整修 強化古蹟脈絡

中央社／ 台北14日電
前身為台北放送局的台北二二八紀念館在民國109年被指定為市定古蹟，今年二二八紀念活動落幕後，紀念館將從3月6日開始休館進行修復工程，強化建築歷史脈絡並重塑自身定位。 圖／中央社資料照
前身為台北放送局的台北二二八紀念館在民國109年被指定為市定古蹟，今年二二八紀念活動落幕後，紀念館將從3月6日開始休館進行修復工程，強化建築歷史脈絡並重塑自身定位。 圖／中央社資料照

前身為台北放送局的台北二二八紀念館在民國109年被指定為市定古蹟，今年二二八紀念活動落幕後，紀念館將從3月6日開始休館進行修復工程，強化建築歷史脈絡並重塑自身定位。

根據台北二二八紀念館資料，台北二二八紀念館在民國86年、二二八事件發生50週年時正式開館，雖然冠名為台北，其實有關二二八事件的台灣史都在展覽內容當中，在二二八國家紀念館成立前幾乎發揮了國家級場館的功能。

109年，台北市文資會考量紀念館的前身台北放送局具有重要歷史意義，因為二二八事件發生時，這裡扮演著為黨政軍各界人士宣傳政令及報告事件處理狀況的重要角色，所以指定此建築為市定古蹟。

不過，紀念館在開館前經歷過整建，已經不是日治時期台北放送局的原貌，而同屬古蹟本體的放送亭，現階段僅孤零零地站在二二八和平紀念公園中間，並沒有任何與紀念館的實體連結，連說明牌都沒有。

台北二二八紀念館館長蕭明治今天指出，目前紀念館本體有屋頂漏水、設備老舊的問題，加上常設展示內容歷經10餘年，有關二二八的新史料與研究陸續更新，因此將在今年二二八紀念活動落幕後，從3月6日開始休館進行修復工程。

蕭明治向中央社記者表示，工程預計耗時1年8個月，重生後的紀念館將展示台北放送局的歷史、建築師栗山俊一的背景及建築構件等，並以在台北發生的二二八事件為主要內容，同時呈現多元社會階層的受難者故事。

他指出，由於過去紀念館參訪者中大多數為外國人，尤其是來自日本及歐美國家的遊客，所以未來還會強化館內容納不同年齡層及身分參展者的能力。

至於放送亭，蕭明治說，將會納入此次修復工程中，目前有考慮恢復它的擴音功能，成為能夠與民眾互動的傳播裝置。

蕭明治表示，館內正在舉辦「After That 在那之後」常設展示更新預展，期盼藉此讓民眾知道未來常設展內容重點，並希望民眾參展後提供修正建議，也會透過說明會等方式將受難者家屬想法納入展覽規劃。

紀念館 建築 二二八事件

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