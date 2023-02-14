全台唯一金標籤賽事 萬金石馬拉松跑者服裝全用2物製成

2023新北市萬金石馬拉松將在3月19日開跑，這屆也是成為金標籤認證馬拉松的第一場賽事。新北市府規畫「綠色與時尚」特展，新北市長侯友宜今出席開展記者會說，萬金石馬拉松不僅是全台唯一金標賽事，也是首場綠色認證賽事，因此跑者外服裝、物資袋及衣物保管袋會以咖啡、寶特瓶製成，將永續融入日常生活。

侯友宜今日下午出席2023萬金石馬拉松「綠色與時尚」開展記者會，提到今年是萬金石馬拉松20年，總算從銅標章、銀標章邁向金標章正式舉辦的第一年。侯也說，自己從時任警政署長便開始跑，今年自己有機會到場，除鳴槍外也想下去自己跑。

侯友宜說，今年主軸節能減碳、綠色時尚、永續環保，國際運動責任就從這一場萬金石綠色金標章開始起跑，展示牆上的跑衣、物資袋、兼做專用垃圾袋的衣保袋，到工作人員外套及賽後延伸商品，以重複使用、節能減碳為原則，同時兼顧美感與實用性，將永續融入日常生活。

現場也邀請長跑女神雷理莎、跑界未來之星葉日鴻身穿萬金石賽事跑衣，是與台灣美津濃、興采實業合作採用咖啡、寶特瓶製成，1.1萬件跑衣是用3.3萬杯咖啡、5.5萬個寶特瓶製成，總計可以減少2090公斤的碳排放，和8.8萬公斤的用水量，選手衣保袋則用新北市環保兩用袋製成，參賽完還能用。

體育處說，不只有跑衣，大會工作人員外套及參賽物資袋，使用成衣邊角料與2022年賽事剩餘布料製成；同時將賽事現場回收的帆布，再利用製作成限量版隨身包、野餐墊等商品，落實環境永續。