汐止忠孝東路211巷行人多 增設斑馬線有難度

汐止區忠孝東路211巷，是緊鄰秀峰高中圍牆旁的喜鵲巷，平時許多搭火車或是買菜的民眾在走，只是連接到忠孝東路口卻沒有斑馬線，不少民眾反應過馬路不安全，只是在相關單位會勘後，因為卡在路口有公車站，要畫斑馬線並不適合。

平常時間，有人買完菜或是正在去買菜搭火車的民眾會走喜鵲巷，只是走出來要過馬路，真的要小心，因為，平常時間，忠孝東路的車子不少，再加上這一段沒有斑馬線，就有民眾反應過馬路不安全，希望能夠畫設斑馬線。

新昌里長林碧霞表示，除了買菜的婆婆媽媽，每天也有許多人會走忠孝東路211巷去搭火車，只是車子一多過馬路危險，所以，就有民眾向新北市議員廖先翔服務處陳情，不過，現場和相關單位人員討論後，因為如果畫了斑馬線，巷子過來就碰到公車站，往後遷移又碰到機車格，現在機車位也是一位難求，所以，要畫人行道真的有困難。

因為，前方福安街口有斑馬線，不過，民眾為了方便，還有老人家行動不便也不好多走好一段路，只是要設斑馬線卡在公車站還有機車格問題，當天討論後決定先維持現狀，後續再研議。