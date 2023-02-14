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瑞芳礦場保安中心轉型文化推廣室 一窺採礦神祕面紗

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳礦場保安中心轉型成為礦業文化推廣教室，帶給民眾更多礦業知識和早年的風華故事。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳礦場保安中心轉型成為礦業文化推廣教室，帶給民眾更多礦業知識和早年的風華故事。 圖／觀天下有線電視提供

瑞芳礦場保安中心早期是維護坑道安全，環境設施和醫療照護等的重要角色，如今隨著礦坑停採、沒落，保安中心也轉型成為礦業文化推廣教室，今(14)日舉行揭牌儀式，也希望藉由這礦業文化教室，能帶給民眾更多礦業知識和早年的風華故事。

瑞芳礦場保安中心早期在礦業發展時期，是維護坑道安全，環境設施和醫療照護等的重要角色，如今隨著礦坑停採，沒落，保安中心也轉型成為礦業文化推廣教室，今(14)日舉行揭牌儀式，包括經濟部礦務局局長，瑞芳區長，里長等人都來共襄盛舉，也希望藉由這礦業文化教室，能帶給民眾更多礦業知識和早年的風華故事。

經濟部礦務局局長徐景文說，早期瑞芳地區有很多礦場，因此成立有礦場保安中心，主要工作為維護礦場和坑道安全及礦工的照顧為主，但隨著時代變遷，目前已沒有礦場運作，保安中心也轉型成礦業文化推廣教室，並將珍藏的台灣礦業重要的史料數位化後呈現給大眾。

瑞芳區區長楊勝閔說，瑞芳早期礦業發達，有許多珍貴的礦業文史遺留下來，藉由礦業文化推廣教室的成立，讓世人可以一窺採礦的神祕面紗，歡迎遊客前來參觀體驗。

瑞芳

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