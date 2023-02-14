平溪新住民阮黃佩玉精通中文 服務鄉親令人佩服

平溪區薯榔里里長的夫人阮黃佩玉，二十年前從越南嫁到台灣，白天在衛生所協助患者處理繁瑣的就診事務，閒暇之餘，更是里長老公的賢內助，舉辦里民活動，活絡平溪社區，阮黃佩玉熱心助人也和地方有深厚的情感，讓看似平凡的越南媽媽有著不平凡的人生。

專心盯著電腦螢幕，手裡打著注音符號鍵盤，協助病患掛號和其他繁瑣的就診事務，從越南嫁到台灣已經超過二十年的阮黃佩玉，她是來衛生所就診的阿公阿嬤眼中的好媳婦，當初從越南嫁到台灣的平溪，阮黃佩玉和里長先生決定天燈的故鄉服務，白天在衛生所協助患者處理繁瑣的就診事務，閒暇之餘，更是里長老公的賢內助，舉辦里民活動，活絡平溪社區。

說起阮黃佩玉的學習熱忱可是無人能敵，剛來到平溪為了精進自己的語言能力，還到國小進修三年，現在中文對她來說，可是聽說讀寫都相當精通，連考駕照都是全程用中文應試，令人相當佩服。

從一開始在衛生所擔任外籍配偶通譯員，到現在全職在平溪衛生所工作，上午在衛生所內協助各項掛號事宜，下午則是由她開著車到府拜訪關懷戶，她說這一切都因為有家人的全力支持，還有同事間的包容與關愛，讓她可以做自己想做的，因此她也將心力付出在平溪這個純樸的小聚落，這位看似平凡的越南媽媽，要在平溪繼續寫她不平凡的故事。