愛心助弱勢 新北金屬門窗公會捐百萬元修繕金

新北市金屬門窗商業同業公會在淡水區漁人碼頭福容飯店舉行理事長暨理監事就職典禮，新任理事長許美惠宣布成立「金屬心公益修繕義工團」，捐出100萬元的弱勢家庭修繕工程，將提供在「新北市好日子愛心大平台」的弱勢家庭，改善居家環境。

新北市社會局副局長許秀能，代表市府頒發感謝狀，感謝公會，副局長許秀能更讚譽公會是商業團體典範。

新北市金屬門窗商業同業公會新任理事長許美惠，不僅是公會創會以來，第一位女性理事長。過去許美惠長年熱心公益，一直在淡水地區，關懷弱勢民眾，包括提供急難救助、發送愛心米等。

副局長許秀能表示，感謝公會熱心公益，將資源，用在「新北市好日子愛心大平台」，優先媒合用於獨居老人的居家修繕，並期盼未來，能與更多公會合作幫助弱勢，讓新北更溫暖。

理事長許美惠表示，公會即將邁入25年的新里程碑，將是青銀共創的世代，要互相共融學習及傳承，公會接下來，將要協助輔導給想創新產業的年輕人，讓他們更有發展空間，公會將是他們最有力的後盾。

當選理事長後，許美惠更號召會員成立「金屬心公益修繕義工團」，希望運用專業幫助弱勢家庭，進行居家修繕，以善盡企業社會責任，秉持「取之於社會、用之於社會」之理念，關懷協助弱勢及參與急難救助等工作。並規畫與新北市政府合作，由市府提報個案，共同訪視，在確認 修繕範圍，施作方式及所需經費後，再由公會的「金屬心公益修繕義工團」，提供材料與施工人力，發揮專業，進入個案，完成修繕工程，並期待能拋磚引玉，號召更多同行，投入社會服務工作。