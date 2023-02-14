石門機車考照服務讚 考生：環境舒適壓力減輕

蘆洲監理站在寒假尾聲到石門區辦理下鄉考照，不少在地的鄉親與剛滿18歲的大學新鮮人都說，能夠在住家附近考試真的太方便，也有考生說，這次來到石門的考場，環境開闊舒適，圍觀人也不多，因此也順利取得機車駕照。

尖鹿里長邱朝欉說，感謝市議員陳偉杰協調，讓每年寒暑假在石門為大學新鮮人及有需要的鄉親，都可以就近考取機車駕照，也很感謝蘆洲監理站的協助，讓考照服務順利在寒暑假期間辦理，而這場次報考人數相較於暑假場次人數較少，可能是因為考試的日子接近寒假尾聲，不少學子都返回校區因此報名人數較以往暑期時少，往後也將做為寒假考照日期訂定的參考，更多的考生可以報名考試。

寒假考照場次的成績出爐，報考人數61人，到考人數60人，成功取得駕照有33人，到考錄取率達到55%，路考錄取率則是有66%，其中不乏三芝、石門的鄉親與周邊區域的大學新鮮人，特地等到石門下鄉服務辦理，就是喜歡這裡考，環境舒適，還可以原地練習、原地考照，增添考取駕照的機率。

市議員陳偉杰指出，其實往年因為都受到疫情影響，這是首場在寒假於石門辦理成功的考照服務，要感謝尖鹿里長看見民眾的需求，也感謝公路總局蘆洲監理站的協助，期待往後寒暑假各辦理一場次不間斷，讓有需要考照的鄉親都可以就近考試，省去舟車勞頓之苦。