新北永和重要幹道磁磚落滿地 大樓擺爛近半月引民眾憂心

新北市永和區福和路上發生疑似大樓磁磚掉落情形，堆滿地上的磁磚超過半個月都未處理，引發民眾憂心。新北工務局表示，第一時間已到場了解，屋主說只是修繕磁磚未清理並堆放一旁，已經要求17前完成全面檢視與修繕，若不積極配合將可依「建築法」最高開罰30萬元。

永和區福和路位於永和中心區域，人來往人車流不少，但該路段362號處，卻有一棟社區大樓從上月底持續外牆磁磚掉落，不但未修復外牆磁磚，連大樓掉落下來磁磚仍堆放在大樓公車站牌前，引發民眾憂心。

民眾表示，該磁磚土堆已經有放置超過半個月，有些也不知道是否是近期還有在持續掉落，一旁又就是公車站，往來民眾很多，真的很擔心一不小心就會遭波及，更別提已經造成環境髒亂問題。

新北工務局使用管理科長許雅惠說明，接獲民眾通報後已經第一時間前往現場了解情況，據屋主解釋原本牆面在修復中，並沒有磁磚掉落情形，只是修復過程中的磁磚先堆放一旁。