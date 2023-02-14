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新北永和重要幹道磁磚落滿地 大樓擺爛近半月引民眾憂心
新北市永和區福和路上發生疑似大樓磁磚掉落情形，堆滿地上的磁磚超過半個月都未處理，引發民眾憂心。新北工務局表示，第一時間已到場了解，屋主說只是修繕磁磚未清理並堆放一旁，已經要求17前完成全面檢視與修繕，若不積極配合將可依「建築法」最高開罰30萬元。
永和區福和路位於永和中心區域，人來往人車流不少，但該路段362號處，卻有一棟社區大樓從上月底持續外牆磁磚掉落，不但未修復外牆磁磚，連大樓掉落下來磁磚仍堆放在大樓公車站牌前，引發民眾憂心。
民眾表示，該磁磚土堆已經有放置超過半個月，有些也不知道是否是近期還有在持續掉落，一旁又就是公車站，往來民眾很多，真的很擔心一不小心就會遭波及，更別提已經造成環境髒亂問題。
新北工務局使用管理科長許雅惠說明，接獲民眾通報後已經第一時間前往現場了解情況，據屋主解釋原本牆面在修復中，並沒有磁磚掉落情形，只是修復過程中的磁磚先堆放一旁。
許雅惠表示，今已經要求屋主清除，並在17日前請屋主完成全面檢視跟修繕，若屋主不積極配合改善，將可依「建築法」開罰6至30萬元。她補充，一般有磁磚掉落情形，公所及市府都會找廠商了解情況，確認沒有持續掉落，並拉起封鎖線，因此原則上不會有砸傷情形；若真有砸傷情況，同樣可依建築法開罰6至30萬元。
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