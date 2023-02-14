提升車流順暢 北市3年擬在221路口裝智慧號誌

台北市每天有近72萬輛次外縣市車流，包括基隆、新北、桃園通勤族進北市上班，為解決尖峰塞車狀況，市長蔣萬安今市政會議拍板，今年至2025年編列3.57億，針對29條易壅塞及容受度低路段，預計在221個路口裝設智慧號誌，預期將減少用路人5-8%旅行時間。

蔣萬安今主持市政會議，裁示，今年度將先完成內湖塞車嚴重的港墘路、民權東路六段與建國北路平面、仁愛路、民權西路，會在年底優先完成智慧號誌，未來也要進一步評估成效再來檢討修正。

交通局報告北市塞車因應方案，先提出減量、道路效率優化兩大改善面向；其中減量，包括北北基桃盡快推出交通月票，鼓勵開車族改為使用大眾運輸，轉移每天上班通勤的大量車流，規畫2023年至2025年擴大辦理29條易塞車路段的智慧號誌系統，找常抱怨塞車路段，改善塞車狀況。

另外，交通局將優化現有的CMS系統，會透過智慧牌面提前提醒用路人，具體的改道路線，今年會先針對既有的CMS優化顯示內容，也會透過警察廣播電台加強宣導改道。

北市交工處長劉瑞麟說，智慧號誌的動態號誌，是透過即時車流調整號誌秒數，讓綠燈時間有效運用，2019年到2022年間在103個路口裝設智慧號誌，依照當時績效評估，平均減少9%旅行時間，而今年起會有3年連續計畫，針對會壅塞的5條聯外道路先設置智慧號誌。

至於CMS優化顯示內容，劉瑞麟指出，現在會新增明確指令提醒建議用路人要從哪個匝道口上快速道路，避開壅塞路段。而蔣市長也鼓勵民眾使用公共運輸，要求YouBike要加強調度及布點，除了捷運、公車站外，行人步行環境也要改善，才會有辦法吸引人使用大眾運輸。