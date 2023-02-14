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北市照顧身障者不如新北？ 議員盼復康巴士可前進基桃

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市有些特殊兒家庭的家長常帶孩子奔波外縣市復健，但是復康巴士卻不能開往基隆或桃園醫療機構，議員盼市府能開放到其他縣市。本報系資料照。
北市有些特殊兒家庭的家長常帶孩子奔波外縣市復健，但是復康巴士卻不能開往基隆或桃園醫療機構，議員盼市府能開放到其他縣市。本報系資料照。

台北有些特殊兒家庭的家長常帶孩子奔波外縣市復健，議員王欣儀接獲陳情，相較新北服務區域廣，北市復康巴士卻不能開往基隆或桃園醫療機構，甚至有人為復健而遷戶籍到新北，盼市府能開放到其他2縣市。北市公運處表示，鄰接縣市可提供接駁，但跨縣市城際運輸恐較無效率，目前尚無此服務，4月會提到委員會討論。

議員王欣儀指出，日前接獲家中有特殊兒的家長陳情，小孩腦幹受損需要接受早療，但是大部份具權威、有相關專業領域的老師在外縣市，北市復康巴士卻不能開往基隆、桃園，每次必須帶孩子搭乘高鐵或客運往返。

她經了解，北市復康巴士服務範圍是依照「臺北市聯營公車服務區域」，北市府2019曾開會研商，要將復康巴士服務區域延伸至林口、桃園及基隆，最後否決的考量在於復康巴士資源有限，若開放恐影響使用效益，致更多身心障礙者無法接受服務，因此維持現行服務區域。

王欣儀說，具有身障手冊者均可使用復康巴士，市府也許考量若開放到桃園、基隆，恐遭濫用成旅遊的交通工具，所以不同意開放。但也舉例，新北復康巴士可到台北、基隆、桃園，北市許多類似陳情個案的特殊兒家庭，為孩子復健而將戶籍遷到新北，就有家長認為，台北照顧身障者遠不如新北。

她希望市府可參考新北市作法，評估適度開放復康巴士的申請辦法，例如，雙北間仍維持提供到景點的服務，若是桃園、基隆則限定只能到「醫療或復建機構」，以照顧台北市身障者需求，兼顧復康巴士的使用效益、避免濫用。

王欣儀說，北北基桃4位縣市長日前在「基北北桃合作交流平台」會議交流，包含交通、社福與文化等議題，盼北市府照顧弱勢族群，應提供「更無礙」的基北北桃交通運輸服務。

北市公共運輸處表示，2019年曾討論跨縣市服務，委員考量跨縣市長距離移動，車程去回與復健時間不定，恐影響其他民眾使用權益，而跨縣市無障礙運輸便利，內政部規範復康巴士不能限定服務該縣市民，因此建議北市民眾搭乘運具至外縣市，再利用當地復康巴士，效率會比較好。

公運處進一步說明，鄰接縣市可提供接駁，因居民有其需求性，例如北市文山可能到新北新店就醫，若是跨縣市的城際運輸，恐較無效率，目前尚無此項服務，4月會把議員意見提到復康巴士服務品質監督委員會討論。

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