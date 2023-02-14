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盼安坑輕軌串起地方文化 在地文史團體搭熱潮辦走讀
新北安坑輕軌10日通車，沿途吃喝玩樂景點不少，也吸引不少外地觀光客搭乘前往，有在地文史團體也推出走讀活動，除帶大家走訪私房景點及小吃店之外，更重要是盼輕軌串起地方的深厚文化。
暗坑文化工作室執行長吳柏瑋說明，輕軌通車這幾天發現，其實很多觀光客可能還沒發現到安坑一些不為人知的地在之美，有些觀光點也沒有連結上主要的觀光路線，因此辦理「半山腰的安坑文化行旅」，以導覽走讀方式帶領居民及觀光民眾走進社區，促進在地消費，將輕軌觀光價值更大發揮。
吳柏瑋介紹，有別於官方指引的景點，走讀將帶大家走進車子路庄、大陳義胞村「文山新村」等地，體驗傳統聚落風情，另外也會帶大家赴安坑接待室附近了解歷史遺址及在地文化，包含安坑接待室、二城潤濟宮等。
吳柏瑋提到，走讀活動限定25人，將於26日下午，並於安坑輕軌十四張站集合，目前報名反應不錯，未來也會再針對親子共學等專場報名，收取報名費也將有一半捐給「AKUT」組織，協助土耳其盡速重建家園；有興趣民眾可搜尋臉書粉專「暗坑文化工作室」報名。
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