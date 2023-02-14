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議員質疑買中國大陸製CPR機有漏洞 新北：依法採購

中央社／ 新北14日電
新北議員陳乃瑜說，新北消防局花3倍預算買中國製且不合用的CPR學習機，資安與維修都有漏洞。 圖／翻攝自「陳乃瑜 美人瑜媽媽」臉書粉專
新北議員陳乃瑜說，新北消防局花3倍預算買中國製且不合用的CPR學習機，資安與維修都有漏洞。 圖／翻攝自「陳乃瑜 美人瑜媽媽」臉書粉專

新北議員陳乃瑜說，新北消防局花3倍預算買中國製且不合用的CPR學習機，資安與維修都有漏洞。消防局說，採公開招標，由台灣廠商取得設計專利再由中國工廠製作，維修沒問題。

民進黨籍新北市議員陳乃瑜今天在社群網站臉書（Facebook）發文表示，大家都知道錢要花在刀口上，但新北市長侯友宜市府團隊卻大手大腳，多花3倍預算，買2台中國廠商製作、不合用的CPR自主學習機。

陳乃瑜說，2台學習機其實只要新台幣31萬元，新北市政府消防局卻花99萬元購買，不僅沒有換來比較好的品質，且系統更新或設備維修都非常不方便，必須透過中國廠商遠端處理，無論是資安問題或後續維護都有很大漏洞。

陳乃瑜表示，地方政府施政應該要配合民意，但侯友宜每次出包只會打馬虎眼，最可憐的是新北市民。

新北市政府消防局回應表示，這次以公開招標方式採購2台CPR學習機，每台決標價49萬8000元，都是依據政府採購法規範，並未限制特定廠商或特定國別產品投標。

新北消防局說，這次投標的是台灣廠商，由台灣廠商先設計並取得專利，再由中國工廠製作並進口到台灣，保固期2年，使用時如果遇到異常，都可由台灣廠商正常提供維修服務，且這個學習機屬單機版使用，不須連線上網，學習機上安裝的鏡頭也沒有人臉辨識功能，不會存取或記錄人臉、個資，沒有資安疑慮。

新北消防局表示，2台CPR學習機可讓教職員及學生學習CPR壓胸技術，自民國110年1月到去年12月，各級學校師生共計5萬多人次使用，對CPR推廣成效良好。

CPR 陳乃瑜 新北

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