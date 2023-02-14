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老夫妻結褵66年 華山基金會讓他們也能過情人節

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
88歲的林爺爺和84歲的蔡奶奶結縭66年，兩人年輕時共同經營理髮廳，一路上相知相惜。圖／華山基金會提供
88歲的林爺爺和84歲的蔡奶奶結縭66年，兩人年輕時共同經營理髮廳，一路上相知相惜。圖／華山基金會提供

新北市88歲的林姓老翁幾年前失智，只能倚靠84歲的妻子陪伴照顧，華山基金會自2020年起每月提供關懷訪視、物資協助及年節關懷，減輕了老老照顧的壓力。西洋情人節前夕，特別為了這對老情人準備了象徵愛情的玫瑰花束及濃情巧克力蛋糕，陪伴兩老話當年。

林姓老翁與妻子結縭66年，年輕時共同經營理髮廳，人生路上相知相惜，但老翁幾年前罹患失智症，僅能倚靠妻子照顧。西洋情人節前夕，華山特別送上玫瑰花束及巧克力蛋糕，陪伴兩老話當年相遇、相識、相許的過程，滿滿幸福記憶。

林姓老翁也藉此表達對妻子的一路相伴的情意，華山用拍立得留住這溫情的時刻，成為老情人永恆難忘的回憶。

華山基金會表示，他們長期關注孤老服務議題，盼各界以行動支持，將愛化成力量，一同關懷弱勢長輩，讓他們不孤單。

華山基金會提到，基金會在台澎金馬設有近400個社區愛心天使站，於新北市服務約1300名失能、失智、失依老人提供免費到宅關懷訪視、家務整理、居家環境改善、原床泡澡、護甲及促進社會參與等多項服務。

華山基金會指出，目前正在發起2023常年服務暨第20屆「愛老人、愛團圓」認助計畫，今年新北認助經費僅達一成，亟需各界啟動善念，每月1250元就能守護一位長輩一年，半大家一起關懷孤獨、弱勢長者。

華山基金會

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