快訊

火鍋吃不完打包送遊民遭批 黃大米重回現場曝「對方現況」

網友控「星雲舍利子盜圖」又刪文 拍攝弟子痛心遭汙衊

畫面曝光！恐怖「爆炸聲」連3響 高雄老翁騎電動車燒焦屍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

開學了！肯定新北警打擊犯罪 侯友宜也提醒：反霸凌、校園毒品

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導
新北市長侯友宜今天表揚公共安全聯合稽查、查緝違法販售菸品及防制毒品進入校園等多項工作績優單位。記者翁至成／翻攝
新北市長侯友宜今天表揚公共安全聯合稽查、查緝違法販售菸品及防制毒品進入校園等多項工作績優單位。記者翁至成／翻攝

新北市長侯友宜今天至市警局主持治安會報，致詞感謝新分局長、區長過年期間維護地方治安，也強調昨天開學了，警方要持續關注反霸凌、校園毒品，呼籲校內校外結合，有效預防犯罪，話鋒一轉說，有看到中正大學公布全國性的治安滿意度調查，滿意度是有下滑，稱「要反思新北市民眾對治安滿意度又是如何」。

新北市長侯友宜今天表揚公共安全聯合稽查、查緝違法販售菸品及防制毒品進入校園等多項工作績優單位，肯定同仁打擊犯罪具體成效，新北市警局指出，金山警分局、工務局、觀光局、消防局及違章建築拆除大隊，2月8日強制拆除萬里區假求職真囚禁據點違法民宿，即為公部門跨局處合作，打擊詐欺的最佳案例。

侯友宜致詞時提及，跟騷法是新法令，給同仁帶來執法上的挑戰，希望教育訓練講清楚，讓同仁做的更細膩，讓市府團隊一起協助；對此，新北市警方說，去年6月1日施行上路的跟騷法，截至今年1月31日，受理件數計326件，其中一般關係案件計195件（60%），相較家庭暴力案件131件（40%）占比居多；而行為態樣以通訊騷擾210次（24%）最多，盯梢尾隨188次（22%）次之，警方受理報案後，均立刻查處。

另外，新北市警局表示，攔詐呈現明顯上升，去年12月至今年1月攔阻金額共達1億1600萬餘元，較去年同期攔阻增加5665萬餘元，攔阻件數成效提升28%，感謝各金融機構、超商業者主動聯防攔阻詐騙工作。

新北市警局長廖訓誠說，警察局在各項治安工作，均全心全力，未來將持續偕同衛生局及社會局，共同取締非法販售菸品予少年，及防制毒品濫用，積極宣導並嚴加取締，積極打擊違法行為，讓新北市民治安無虞。

金山警分局、工務局、觀光局、消防局及違章建築拆除大隊，2月8日強制拆除萬里區假求職真囚禁據點違法民宿。記者翁至成／翻攝
金山警分局、工務局、觀光局、消防局及違章建築拆除大隊，2月8日強制拆除萬里區假求職真囚禁據點違法民宿。記者翁至成／翻攝
金山警分局、工務局、觀光局、消防局及違章建築拆除大隊，2月8日強制拆除萬里區假求職真囚禁據點違法民宿。記者翁至成／翻攝
金山警分局、工務局、觀光局、消防局及違章建築拆除大隊，2月8日強制拆除萬里區假求職真囚禁據點違法民宿。記者翁至成／翻攝

毒品 侯友宜 新北 霸凌 跟騷法

延伸閱讀

核二廠2號機將停機 新北：台電申請經中央核准

郭台銘回黨參選是否支持？侯友宜：郭董是優秀人才

選總統公認最強棒？侯友宜：市長連任後有很多挑戰

雲林、屏東議長接連表態要朱立倫選總統 侯友宜回應了

相關新聞

監委查大湖公園禁獨木舟 游淑慧槓管太多：讓民惶惶不安

監察委員范巽綠、蘇麗瓊調查大湖公園禁止獨木舟活動，最近發公文給北市府，預計下周三將現地會勘，台北市港湖區議員游淑慧今天...

沒看過蔣萬安罵人 李四川曝若發生這2件事「我明天就走」

台北市副市長李四川今天在臉書祝大家情人節快樂，貼出日前接受資深主播李四端專訪連結，他透露，這次回鍋市府當副市長，曾跟市長...

老夫妻結褵66年 華山基金會讓他們也能過情人節

新北市88歲的林姓老翁幾年前失智，只能倚靠84歲的妻子陪伴照顧，華山基金會自2020年起每月提供關懷訪視、物資協助及年節...

開學了！肯定新北警打擊犯罪 侯友宜也提醒：反霸凌、校園毒品

新北市長侯友宜今天至市警局主持治安會報，致詞感謝新分局長、區長過年期間維護地方治安，也強調昨天開學了，警方要持續關注反霸...

塞車惹民怨！蔣萬安拍板3.57億設智慧號誌 估省時5至8%

台北市每天有近72萬輛次外縣市車流，包括基隆、新北、桃園通勤族進到北市上班，為解決上下班尖峰塞車狀況，台北市長蔣萬安今天...

花期將至整排紫藤花卻遭砍 新北水利局：生長情形不佳

春天花季到來，新北巿土城紫藤花小有名氣，花期將近，卻有民眾反映和城路二段的紫藤花遭砍斷，質疑是施作工程所導致。新北水利局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦