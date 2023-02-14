開學了！肯定新北警打擊犯罪 侯友宜也提醒：反霸凌、校園毒品

新北市長侯友宜今天至市警局主持治安會報，致詞感謝新分局長、區長過年期間維護地方治安，也強調昨天開學了，警方要持續關注反霸凌、校園毒品，呼籲校內校外結合，有效預防犯罪，話鋒一轉說，有看到中正大學公布全國性的治安滿意度調查，滿意度是有下滑，稱「要反思新北市民眾對治安滿意度又是如何」。

新北市長侯友宜今天表揚公共安全聯合稽查、查緝違法販售菸品及防制毒品進入校園等多項工作績優單位，肯定同仁打擊犯罪具體成效，新北市警局指出，金山警分局、工務局、觀光局、消防局及違章建築拆除大隊，2月8日強制拆除萬里區假求職真囚禁據點違法民宿，即為公部門跨局處合作，打擊詐欺的最佳案例。

侯友宜致詞時提及，跟騷法是新法令，給同仁帶來執法上的挑戰，希望教育訓練講清楚，讓同仁做的更細膩，讓市府團隊一起協助；對此，新北市警方說，去年6月1日施行上路的跟騷法，截至今年1月31日，受理件數計326件，其中一般關係案件計195件（60%），相較家庭暴力案件131件（40%）占比居多；而行為態樣以通訊騷擾210次（24%）最多，盯梢尾隨188次（22%）次之，警方受理報案後，均立刻查處。

另外，新北市警局表示，攔詐呈現明顯上升，去年12月至今年1月攔阻金額共達1億1600萬餘元，較去年同期攔阻增加5665萬餘元，攔阻件數成效提升28%，感謝各金融機構、超商業者主動聯防攔阻詐騙工作。