捷運永寧站工業區都計變更案 將轉型高科技廠辦
新北市城鄉局今天表示，土城區捷運板南線永寧站3號出口南側共3.4公頃工業區土地，目前正進行都市計畫變更，變更後將轉型為產業特定專用區，作為高科技服務廠辦大樓。
新北市城鄉發展局發布新聞稿表示，本次都市計畫工業區變更案鄰近土城工業區，面積共3.4公頃，變更後將回饋公共設施及公益空間等用地，其餘2.29公頃土地將轉型為產業特定專用區。
城鄉局表示，此案在捷運板南線永寧站3號出口南側工業區，位遠東科技園區及頂埔科技園區高科技產業發展廊帶上，變更後將轉型以高科技服務廠辦大樓為主，可作為企業總部或是無汙染實驗室、研發辦公室使用。
城鄉局表示，此案變更後開闢公園綠地及作為道路、廣場使用，將可完善捷運周邊步行系統，結合南天母山系具生態條件與休閒資源，設有親水步道連結大墓公公園，提升地區環境品質。預定2月15日上午10時土城區公所7樓大禮堂舉辦公開展覽說明會。
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