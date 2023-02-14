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監委查大湖公園禁獨木舟 游淑慧槓管太多：讓民惶惶不安

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
有民間團體欲申請台北市內湖區大湖公園進行SUP等水上活動，被台北市政府以生態、安全等理由拒絕，進而向監察院陳情。圖／翻攝自台北旅遊網
有民間團體欲申請台北市內湖區大湖公園進行SUP等水上活動，被台北市政府以生態、安全等理由拒絕，進而向監察院陳情。圖／翻攝自台北旅遊網

監察委員范巽綠蘇麗瓊調查大湖公園禁止獨木舟活動，最近發公文給北市府，預計下周三將現地會勘，台北市港湖區議員游淑慧今天表示，「該管的要多管一些，不需要管，真的不要管太多。」

游淑慧今天在臉書提到，根據媒體報導，這任的監察委員自2020年8月就任以來，單一監委之間完成調查案件數落差達5倍，有監委完成78件調查報告，但有監委只完成13件。若以監委人均調查件數來看的話，近兩年創下12年來新低，這樣的監察委員品質誰來監督？結果呢？偉大的監察委員現在居然主動自請調查，要到內湖的大湖公園來調查「為什麼大湖公園不能夠允許划獨木舟？」

游淑慧提到，監委要看看台北市政府現行政策方向及法令規範，有無侵害民眾觀光休閒權益？「這兩位監委可能不知，因為你們的貿然介入，已經讓當地居民惶惶不安。」

游淑慧表示，大湖公園雖然是一個景觀優美地區，但這裡並不是觀光休閒區，而且屬於防災型的滯洪人工湖泊，同時又具有生態景觀共好的公園機能，是內湖區生態化示範公園，周圍則是住宅區。划船等水域活動均可能對棲息生物造成干擾，應考量人為活動是否造成生態衝擊。

游也說，而且大湖水深多處超越2公尺、湖區設有多座固定式及繩索牽引式人工生態浮島且全區多有底泥，在無任何配套措施下，水域活動目前有安全疑慮。公園處過去就曾經經過綜合評估「大湖尚無開放條件」，暫不宜貿然開放水域以免造成公安疑慮。過去就有民眾下水划船被開罰後，還以公民不服從的理由提起上訴，結果被法院判敗訴。

游淑慧表示，北院除了認同北市公園處的說法，並指如果發生船隻翻覆意外，勢必緊急動員警消或醫護人員等國家資源進行救援，如此一來，會對公益造成影響，判民眾敗訴。「這個國家沒有更重要的事了嗎？」

監察委員范巽綠、蘇麗瓊調查大湖公園禁止獨木舟活動，最近發公文給北市府， 預計下周三將現地會勘。圖／引用自游淑慧臉書
監察委員范巽綠、蘇麗瓊調查大湖公園禁止獨木舟活動，最近發公文給北市府， 預計下周三將現地會勘。圖／引用自游淑慧臉書

游淑慧 北市 獨木舟 范巽綠 蘇麗瓊

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