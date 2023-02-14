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塞車惹民怨！蔣萬安拍板3.57億設智慧號誌 估省時5至8%

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市每天有近72萬輛次外縣市車流，台北市長蔣萬安今天上午市政會議拍板，針對29條易壅塞及容受度低路段，擴大設置智慧號誌，提升號誌運作效率。本報資料照片
台北市每天有近72萬輛次外縣市車流，台北市長蔣萬安今天上午市政會議拍板，針對29條易壅塞及容受度低路段，擴大設置智慧號誌，提升號誌運作效率。本報資料照片

北市每天有近72萬輛次外縣市車流，包括基隆、新北、桃園通勤族進到北市上班，為解決上下班尖峰塞車狀況，台北市長蔣萬安今天上午市政會議拍板，台北市今年至民國114年將編列3.57億元，針對29條易壅塞及容受度低路段，擴大設置智慧號誌，提升號誌運作效率，預期將減少用路人5至8%旅行時間。

今年度將先完成內湖塞車嚴重的港墘路(瑞光至內湖)，民權東路六段(成功至堤頂)路段，還有建國平面（民權至市民）、仁愛(逸仙至復興)、民權(中山至延平)路段的智慧號誌。蔣萬安也裁示，今年度完成的五條路段，也要進一步評估成效再來檢討修正。

蔣萬安今天上午主持市政會議，由於台北市民持續對交通壅塞有感，交通局上午報告北市塞車因應方案，針對台北市每天有72萬輛外縣市車輛進出城通勤，交通局先提出減量、道路效率優化兩大改善面向。其中減量，包括北北基桃盡快推出交通月票，鼓勵開車族改為使用大眾運輸，轉移每天上班通勤的大量車流。

道路效率優化部分，交通局提出重現性、非重現性車流解方。其中每天進出城的外縣市重現性車流，交通局規畫自112年至114年擴大辦理29條易塞車路段的智慧號誌系統，找出大家比較常抱怨塞車路段，改善塞車狀況。

針對非重現性車流，也就是活動或交通事故，交通局將優化現有的CMS系統，會透過智慧牌面提前提醒用路人，具體的改道路線，今年會先針對既有的CMS優化顯示內容，也會透過警察廣播電台加強宣導改道。

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