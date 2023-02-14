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花期將至整排紫藤花卻遭砍 新北水利局：生長情形不佳
春天花季到來，新北巿土城紫藤花小有名氣，花期將近，卻有民眾反映和城路二段的紫藤花遭砍斷，質疑是施作工程所導致。新北水利局說，因棚架設施老舊、部分植物生長情形不佳，因此更新棚架並將新植爬藤植栽，過去已3次跟地方溝通，會再跟地方民代協調。
新北市土城區除龍山二街的紫藤花廊道小有名氣外，和城路二段旁也有一整排紫藤花。但有民眾近期反映，和城路二段的紫藤花遭砍斷，認為與施作藤寮坑溝水環境營造工程有關，質疑水利局沒跟民眾溝通，就砍斷已經在此生長多年的紫藤花。
新北水利局說，藤寮坑溝水環境營造工程從金城橋至延吉橋段間之和城路二段，經查既有棚架設施老舊，且部分植物生長情形不佳，因此工程執行內容是更新既有棚架，並新植爬藤植栽，預計植栽台灣原生種常綠蔓性藤本，如金銀花、三星果藤及山素英等季節性蜜源植物，搭配棚架設施可提供全年遮蔭功能，並作為誘蝶誘鳥蜜源植物，增加植物多樣性。
不過議員黃淑君認為，紫藤樹被砍斷種新的植栽，如果新的活不了是不是又要砍掉種新的？質疑市府沒有認真規畫，難怪新北綠地六都最後一名。
新北水利局說，該工程設施更新及植栽新植，主要配合生態治水的目標，營造生物友善的水環境及生活陸廊，藤寮坑溝改善工程已在2022年7月、10月及今年2月分別舉辦地方訪談、設計說明會及施工前協調會，並與地方民意代表及民眾充分溝通，這次民眾反映事項，水利局將再與地方民意代表協調。
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