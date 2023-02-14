情人節帶兔寶寶結婚 新北今預約登記165對

今天是西洋情人節，不少新人選擇今天登記結婚，去年情人節適逢農民曆大凶，新北市僅127對登記結婚，今天則有165對預約登記結婚，今天在鶯歌戶政事務所結婚的新人楊小姐肚裡帶著兔寶寶登記，雙喜臨門倍感幸福。

鶯歌戶所表示，雖今預約僅兩對，但目前已湧入至少10對陸續登記，今年結婚對數可望大幅成長。

今天在新北市鶯歌戶所結婚登記的新人蕭先生和楊小姐，透過交友軟體相識，並在3年前的今天安排第一次約會，一路走來歷經女方前往澳洲打工度假、準備國家考試等考驗，但時空無礙遠距愛情，兩人決定在情人節這一天完成登記，讓這天更有紀念意義，喜上加喜的是，楊小姐還懷有「兔寶寶」，可謂雙喜臨門。

2020年新北共有264對選擇情人節結婚，2021年因逢春節假期僅34對結婚生效，去年情人節則因農民曆大凶，僅有127對結成連理。今年情人節逢吉日宜嫁娶，預約登記則已有165對，但不少戶所早上湧入結婚人潮，實際結婚對數可望大幅增加。

鶯歌戶所主任羅婷禾表示，鶯歌戶所預約結婚登記雖僅2對，但今天上班後目前已有10對以上陸續登記，今年民政局以甜蜜巧克力祝福情人節結婚新人，戶所也特別準備巧克力花束送給新人，甚至也有桃園新人看到新北準備浪漫背板提供拍照紀念，特地到鶯歌登記結婚。

民政局長柯慶忠表示，新北市鼓勵婚育不遺餘力，除廣受歡迎的未婚聯誼及聯合婚禮即將於上半年展開報名，另發放生育獎勵金，鼓勵新人喜添家庭新成員，去年參加聯合婚禮活動的100對新人當中，已經有21對新手爸媽分享孕育新生命的喜訊，民政局特別加碼將於2月18日再抽出7組「好孕彌月禮盒」，為這些準爸媽們獻上滿滿祝福。