新北小橘貓疑車禍被撞橫膈膜破裂 術後恢復健康後將開放認養

有民眾日前深夜在新北市八里區荖阡坑路上發現一隻受傷的橘白色小貓，動保處據報到場檢視，見橘貓右前肢上臂骨交錯性骨折、胸腔橫膈膜破裂，疑似遭車撞傷。經醫療中心獸醫師群體聯合手術後，目前住氧氣房中療養，待恢復健康後將開放民眾認養。

醫療中心胡茲雅獸醫師表示，橘貓因呼吸異常及前肢有外傷，經X光攝影檢查發現，右前肢肱骨斜斷面交錯性骨折，左邊胸腔影像肺部結構不見且充滿腹腔臟器，由於橫膈膜生理功能為隔開胸腔及腹腔臟器，正常胸腔內只有心臟和肺臟，但橘貓的X光影像在胸腔可以見到肝臟、腸道及腸系膜等組織臟器，研判橘貓的橫隔膜有受損，無法隔開腹部臟器導致發生橫膈膜赫尼亞症。

因橫膈膜赫尼亞症需使用自動呼吸器的氣麻機麻醉，再以手術修補橫膈膜及穩定胸腹部壓力，在進行手術時，發現小橘貓左側肋部肌肉深處有破洞，導致肝臟、小腸、腸系膜、胰臟及胃都位移跑到胸腔。橘貓因發生橫膈赫尼亞後肺部受到壓迫，手術前活動力差，常蹲在籠子角落看人，手術後生命跡象穩定元氣恢復，已有警覺性防衛舉動出現，目前在醫療中心休養，等右上臂的骨頭長好後，就會開放認養。