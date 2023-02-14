昔黃金歲月日本礦業株式會社總辦公室 大地館重現風華

新北市立黃金博物館去年底開放參觀的大地館，曾經是日本礦業株式會社的總辦公室，經過木造、磚造、混凝土造等不同時期的工法整建至今，有近百年歷史。從大地館1、2樓的窗戶形式、室內階梯扶手等仍可窺見昔日建築元素。

黃金博物館展示空間多為昔日礦山既有設施重新整修後再利用，去年底重新整裝亮相，目前展出「透視礦山」5G展的大地館，曾經是歷任礦業公司的總辦公室，是黃金礦山元老級的礦業資產。

黃金博物館指出，大地館最初的辦公空間，還包括太子賓館前面的草坪，1986年台金公司結束礦山營運的前一年，因為火災之故，近半空間的辦公室被祝融燒毀，僅存的空間在荒廢10幾年後，先是成為黃金博物館的行政中心，如今則成為博物館展示場所5G「大地館」。

目前大地館「透視礦山」展，透過5G技術重現採礦情境，包含VR體驗「深入坑道」、10公尺寬沉浸式互動投影「流金時光」等豐富多元的金礦坑體驗。