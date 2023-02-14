快訊

印度「抱牛節」：對抗西洋情人節的民族狂熱

今天西洋情人節 命理師：謹記十大華人送禮禁忌

獨／王金平批「促成郭柯配」亂講 稱：沒有一定支持誰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

昔黃金歲月日本礦業株式會社總辦公室 大地館重現風華

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
大地館在開展以前，也曾為黃金博物館行政中心使用。圖／黃金博物館提供
大地館在開展以前，也曾為黃金博物館行政中心使用。圖／黃金博物館提供

新北市立黃金博物館去年底開放參觀的大地館，曾經是日本礦業株式會社的總辦公室，經過木造、磚造、混凝土造等不同時期的工法整建至今，有近百年歷史。從大地館1、2樓的窗戶形式、室內階梯扶手等仍可窺見昔日建築元素。

黃金博物館展示空間多為昔日礦山既有設施重新整修後再利用，去年底重新整裝亮相，目前展出「透視礦山」5G展的大地館，曾經是歷任礦業公司的總辦公室，是黃金礦山元老級的礦業資產。

黃金博物館指出，大地館最初的辦公空間，還包括太子賓館前面的草坪，1986年台金公司結束礦山營運的前一年，因為火災之故，近半空間的辦公室被祝融燒毀，僅存的空間在荒廢10幾年後，先是成為黃金博物館的行政中心，如今則成為博物館展示場所5G「大地館」。

目前大地館「透視礦山」展，透過5G技術重現採礦情境，包含VR體驗「深入坑道」、10公尺寬沉浸式互動投影「流金時光」等豐富多元的金礦坑體驗。

有別於國內多數的博物館，多以現代建築作為展示場域，黃金博物館占地7公頃的範圍，多為老舊的建築物重新整修後開放再利用，演繹出不同年代的懷舊風格。更多活動可至官網查詢

「深入坑道」展，提供VR及投影沉浸式體驗，再現採礦情景。圖／黃金博物館提供
「深入坑道」展，提供VR及投影沉浸式體驗，再現採礦情景。圖／黃金博物館提供
大地館展覽使用原建築的元素進行設計，呈現百年建築古樸的氛圍。圖／黃金博物館提供
大地館展覽使用原建築的元素進行設計，呈現百年建築古樸的氛圍。圖／黃金博物館提供

黃金博物館 礦山 建築 新北

延伸閱讀

日本少女漫畫「美少女戰士」 2.5次元音樂劇四月首度登台

大陸富家女買下日本沖繩小島！抖音狂曬大疊證明 前島主質疑她被騙

遊宜蘭不慎沒現金！警當場化身「銀行換匯」 日本情侶大讚好帥

全球債券多頭最擔心的事 日本資金已開始回流國內

相關新聞

昔黃金歲月日本礦業株式會社總辦公室 大地館重現風華

新北市立黃金博物館去年底開放參觀的大地館，曾經是日本礦業株式會社的總辦公室，經過木造、磚造、混凝土造等不同時期的工法整建...

物價飆漲 北市營養午餐 5、6月可能漲

昨天開學日，受到物價漲不停，近期蛋價也飆漲，台北市再有營養午餐業者吃不消醞釀漲價，最快5、6月換約時可能再有一波漲價潮。...

投入2億 北市首推振興融資專案 明起受理

台北市府首次推出以振興為目的的「363振興融資專案」，預估將提供2億振興融通資金，自明天起受理，提供北市中小企業融資貸款...

北市高齡化萬華最嚴重 近百人實體線上做運動

台北市邁入超高齡社會，萬華高齡化最嚴重，65歲以上有近4萬人，平均每4人就有1人是長者。萬華區健康服務中心結合3C科技規...

新北26處建校用地遭借用 民眾反彈

新北市有26處國中小預定地，因少子化長年未使用，遭其他單位借用，都引起反彈，擔憂長期未設學校，久而久之遭鳩占鵲巢，希望市...

板橋中山國小先建再拆 10月改建完工

新北市板橋中山國小校舍使用超過50年，附近合宜住宅人口大幅遷入，校舍不敷使用，市府先後投入9.3億經費，採「先建再拆」模...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦