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小10歲妻放下媒體工作南漂 丁允恭揮別紛擾辦婚宴：終於有沉澱的感覺

聯合報／ 記者王慧瑛徐白櫻／高雄即時報導
總統府前發言人丁允恭與妻子蔣婕妤日前在台北辦婚宴，小倆口在臉書分享甜蜜的婚紗照，親友們紛紛獻上祝福。圖／取自丁允恭臉書
總統府前發言人丁允恭與妻子蔣婕妤日前在台北辦婚宴，小倆口在臉書分享甜蜜的婚紗照，親友們紛紛獻上祝福。圖／取自丁允恭臉書

總統府前發言人丁允恭與妻子蔣婕妤日前在台北辦婚宴，他今天臉書發文感性地說「有一個人她會陪著我度過一切，我們將牽著手繼續走著長滿荊棘的道路」，也強調會以自己喜歡的姿態，繼續面對人生，展現再出發的勇氣與信念。

丁允恭2年前捲入桃色糾紛丟官、遭彈劾，他離開台北，回到曾經服務的城市高雄低調生活，小他10多歲的妻子蔣婕妤也放下台北媒體工作，一起到南部生活。

走過風風雨雨，小倆口一路相互扶持，日前在台北辦婚宴，丁允恭、蔣婕妤各自在臉書分享喜訊，獲得許多好友祝福。

丁允恭臉書發文寫到，婚後兩日，回到高雄，把禮服歸還，兩人吃了燒肉，然後去看午夜場電影。生活回到日常。終於有一切沉澱下來的感覺。然而日子令人感到艱辛的部份依舊，婚禮會場上與大家的同歡結束之後，仍然要去面對。不一樣的是，再次確認了，有一個人她會陪著我度過這一切，我們將牽著手繼續走著長滿荊棘的道路。只要想到對方，就覺得可以捱過所有那些困頓。丁還說，未來他和妻子會以自己喜歡的姿態，繼續面對人生。丁強調自己不會被擊倒，慢慢找回信心與勇氣。

蔣婕妤去年底剛過28歲生日，一度到澳洲當起背包客。蔣在舉辦婚宴過後，也透過文字談心情，寫到「謝謝有你，讓每個平凡小事變成永恆故事，謝謝今天來的每一個你，因為你們，讓我們的平凡日子變得不凡。」

總統府前發言人丁允恭與妻子蔣婕妤日前在台北辦婚宴，小倆口在臉書分享甜蜜的婚紗照，親友們紛紛獻上祝福。圖／取自丁允恭臉書
總統府前發言人丁允恭與妻子蔣婕妤日前在台北辦婚宴，小倆口在臉書分享甜蜜的婚紗照，親友們紛紛獻上祝福。圖／取自丁允恭臉書
總統府前發言人丁允恭與妻子蔣婕妤日前在台北辦婚宴，小倆口在臉書分享甜蜜的婚紗照，親友們紛紛獻上祝福。圖／取自丁允恭臉書
總統府前發言人丁允恭與妻子蔣婕妤日前在台北辦婚宴，小倆口在臉書分享甜蜜的婚紗照，親友們紛紛獻上祝福。圖／取自丁允恭臉書

丁允恭 婚禮

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