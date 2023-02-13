歐洲商會拜會北市環保局 攜手共推綠色淨零轉型

2050淨零排放為全球共識，為了解台北市政府推動淨零排放的現況與作法，歐洲商會代表一行人今天拜會環保局局長吳盛忠，就淨零轉型最新發展和技術進行交流，期許雙方未來攜手共推綠色淨零轉型，向「2050淨零排放」目標邁進。

環保局長吳盛忠提到，宜居永續的城市是以人為本，中央已宣布2月20日將進一步放寬室內口罩的管制，因此未來北市在新冠肺炎防疫政策上，將納入提升室內空氣品質的防疫新思維，從室內空品的淨化防護切入，例如導入UV-C（短波紫外線）、靜電、電漿、活性碳和單寧酸等空氣淨化技術，這些都是未來的重點工作。

歐洲商會這次是由低碳倡議行動副主席余泳濤率領倡議行動總監蘇冬蘭等會員共12人拜會。出席企業代表包括資誠聯合會計師事務所、艾納康、海尼根、宜家家居、永德福汽車、智森設計顧問公司、台灣昕諾飛等。會員們除了解台北市推動2050淨零排放路徑的主要內容，也分享企業推動淨零轉型的新策略和新技術。

吳盛忠表示，要達成2050淨零排放，光靠節能無法達成，還要發展綠色的創能、儲能。目前國內創能和儲能主要推動的對象都是電廠，但歐洲國家很多都推動住家和商辦分散式發電，達到供電自給自足的目標，這是未來臺北市可以努力的方向。

各企業也分享實踐綠色淨零轉型的新技術和經驗。資誠聯合會計師事務所再生能源事業服務主持會計師蔡亦臺表示，企業近年對於再生能源採購需求水漲船高，資誠再生能源事業服務團隊提供專業諮詢顧問服務、協助企業達成減碳目標。台灣昕諾飛全球副總裁余泳濤(Mr. Eric Yu)分享高效節能LED照明，以及UV-C紫外光空氣淨化消毒技術的應用。希望幫助後疫情時代北市空氣消毒，以及推動北市住商照明節能減碳。

永德福汽車企業發展總監林日尉(Mr. David Lin)分享該公司發展電動垃圾車、電動貨運車和生質柴油車的現況。智森設計顧問公司副總經理廖文瀚(Mr. John Liao)以高效能綠建築的設計運用，說明如何提升建築的能效。宜家家居北亞區永續發展經理汪慶怡(Ms. Linda Wang)指出，該公司推出「辦公家具租賃方案」，以租賃取代購買，讓共享成為減碳永續的具體實踐方法。

艾納康台灣董事總經理黎森(Mr. Bart Linssen) 以推廣陸域風力發電的經驗，提供北市未來發展再生能源的可能性。海尼根台灣公共事務總監郭琬蘋(Ms. Rebecca Kuo)則現場秀出該公司利用回收玻璃打造的「海尼根永續星釀里程杯」，期望消費者一邊享受啤酒，也能顧及環保的善念，共同實踐循環經濟。