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北市推融資專案2月15日起受理 工商團體支持「救急不救窮」
迎接後疫情時代，為加速恢復台北市的經濟成長動能，北市府首次推出以振興為目的的融資專案「363振興融資專案」將自2月15日起開放受理，台北市商業會表示，符合「救急不救窮」的原則，商業會樂觀其成。
台北市商業會表示，疫情期間旅行業、餐飲業、大客車等業者受傷很嚴重 最近疫情減緩有恢復，業者生意也有恢復，融資專案的重點在於資金周轉，因此市府方案提出申請流程簡化，符合「救急不救窮」的原則，商業會樂觀其成。
不具名業者表示，過去的疫情振興方案，都會要求檢附營業額有衰退證明，且必須達到一定的比例才能符合紓困對象，不過這對於許多中小企業、家族企業來說，很難像大企業找會計公司記帳，因此帳本難整理，難以提出營業額有衰退證明，如今新的融資專案審去此要求，對於中小企業幫助很大。
產發局表示，「363振興融資專案」，是北市府首次推出以振興為目的的融資專案，因此在專案設計上，更著重因應近期國內外升息階段的經濟環境。因此提供北市中小企業融資貸款最高300萬元、6個月利息補貼、至少3個月的寬限期的優惠措施，預估總計將至少提供2億元的振興融通資金。
產發局進一步說明，自2月15日起開放受理，將提供6個月的利息補貼，將補貼高達年息2%，是歷年來中小企業貸款利息補貼最高利率，加上至少給予3個月的寬限期，讓企業取得振興資金後，第一時間即能充分投入企業周轉所需，且大幅度降低還款壓力
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