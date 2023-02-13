回收物變黃金 汐止江北里資收站年後爆大量

休完年假，汐止江北里的黃金資收站早早開工，不少人將屯積的回收物拿來集點換日用品，這兩個禮拜以來，回收量都爆增，從原本的二、三噸，增加到了九噸，幾乎是翻倍成長，也讓志工忙翻了。

一大早八、九點，位在汐萬路上的江北里黃金資收站好忙碌，十點多有垃圾車先來載已經擺不下的紙類回收物，現場包括里長謝祚敏、志工一行人，就分工合作將分類好的紙箱、紙製品都一一的搬上垃圾車。

江北里長謝祚敏說，因為休了快一個月，所以，自從過年年假開工以來，回收量幾乎都爆量，平常大概都是二、三公噸，但是這兩個星期以來，幾乎都是翻倍成長，最多快收到九噸，真的很多，很感謝清潔隊那天派車，載了十幾車的回收物走，還有更感謝辛苦的志工幫忙整理搬搬抬抬。

多了兩三倍的回收量，垃圾車都載了十幾車，真的很驚人，星期一早上不斷的有里民上門，將整理好的家電、紙類、瓶瓶罐罐拿來回收，而志工們在一一用磅秤過後，分門別類擺好，等垃圾車來再送上車，江北里的?金資收站自從開張以來，越來越多里民加入，垃圾變黃金，民眾說，能夠換換垃圾袋、洗碗精等等的生活用品，家裡也變乾淨。