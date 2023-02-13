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崇德國小足球隊教練人力不足 市議員媒合捐款

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
為了讓球員們有更好的師資還有訓練，新北市議員廖先翔媒合汐止區體育會捐經費，希望崇德國小足球隊有更好的成績。 圖／觀天下有線電視提供
為了讓球員們有更好的師資還有訓練，新北市議員廖先翔媒合汐止區體育會捐經費，希望崇德國小足球隊有更好的成績。 圖／觀天下有線電視提供

汐止的崇德國足球隊成立轉眼間已經十幾年，並且在去年參加新北市比賽拿到第四名，而為了讓球員們有更好的師資還有訓練，新北市議員廖先翔媒合汐止區體育會捐經費，希望崇德國小足球隊有更好的成績。

集訓時間，足球小將們集合，在一連串的拉筋暖身運動後，展開踢球、傳球訓練，汐止的崇德國小足球隊在民國96年成立，到現在已經超過15年，在經過不斷的培訓慢慢成長，足球隊在去年底參加「新北市中小學五人制足球賽」，榮獲國小組第四名，不過，一直以來卻面臨教練人力不足的問題，所以，在得知後，新北市議員廖先翔媒合體育會捐經費。

新北市議員廖先翔表示，足球是世界上普及率最高的運動，只是在台灣發展並沒有那麼蓬勃，不過在汐止區的崇德國小有很多小朋友喜歡踢足球，也都有代表學校、代表汐止出去外面比賽，只是球隊在教練、設備上比較不夠，過去可能因為經費的關係，一位教練能夠帶的學生有限，變成在培訓選手方面會有一些斷層。

廖先翔指出，前些日子就有找崇德國小教練了解一下能夠如何協助或是什麼樣的資源，讓崇德國小足球隊在訓練上面的師資或設備方面都有充分的支援，那了解後也請汐止區體育會補助相關經費，也很開心在剛剛投入後，崇德國小在參加比賽就有一個很好的成績，拿到新北市第四名，也是有史以來最好的成績，也希望能夠延續下去，讓崇德國小學生在培訓時，提供更多的師資，讓選手在訓練時也沒有後顧之憂。

媒合汐止區體育會捐經費給崇德國小足球隊，讓他們能夠增加教練人力，在假日也有師資可以指導球員們，精進球技，這也讓學校很感謝，而學生們也說，很喜歡踢足球，當然也希望能夠越踢越好，得到更好的成績為學校爭光。

崇德國小足球隊教練蕭建龍說，從民國96年來到學校開始推展足球運動，發現喜歡踢球的小朋友其實很多，可是因為經費上，教練人力上的不足，讓很多小朋友沒有這個機會參加，這次很感謝廖議員的幫助協助經費，讓球隊在假日的時候可以有教練來這邊協助，推展足球運動，學校在這次也因為議員經費的關係，在參加新北市比賽也得到第四名的成績。

足球 德國

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