淡水國中師長製作創意紅包 雙語BINGO學生開學趣

寒假結束，開學第一天，學生們回到校園中開始新學期的學習，淡水國中的師長們特別製作創意紅包小卡，為學生獻上暖心的祝福，還有學生們精心演出的布袋戲表演橋段，祝福學生們「才」源廣進、揚眉「兔」氣，為新學期開啟嶄新的生活。

同學們一踏入校門口，就收到由淡水國中王潔雯校長以及家長會郭啟沐會長共同率領師長們所發放的祝福小紅包，師長們戴著應景的節慶頭飾，讓同學回到學校就感受到新年及新學期的愉悅與和樂氣氛，場面溫馨又喜氣。

淡水國中家長會長郭啟沐表示，家長會特別準備全校師生紅包，小卡上印製著搭配今年「兔」年的祝福語句，讓收到的同學眼神為之一亮，不僅收著師長們的暖心祝福，也備著一整學期的「才」力滿滿。

每個紅包內還附有一張Happy Bingo卡，在開學典禮上公開抽籤，率先連成一線的人，用英文說和「兔」年諧音有關的吉祥話外，也會收到淡中專屬飲料杯套的小禮物，讓新學期有個好彩頭！

典禮中最特別的橋段，是八年級美術班學生熱情展現寒假期間與亦宛然掌中劇團合作「藝師藝有」營隊的學習成果，讓始業式這天更有意義。美術班同學們透過自己親手繪製的布袋戲偶，將學到的操偶技巧編了一小段戲劇呈現。像是用布袋戲偶的跑步動作，期許新的學期可以跑向未來、勇往直前，翻轉動作則是祝福大家翻轉現實，實現理想，精彩的後空翻特技，象徵用華麗空翻，讓夢想閃耀。後場伴隨著同學們的鑼鼓開場及配樂，讓傳統戲劇表演更加難忘且熱鬧非凡。

帶領同學演出的美術班導師高琇慧表示，希望透過這樣的表演，讓在場所有的人感受到心意，也期待淡水國中的全體師生在新的學期都有新的期許及展望。參與演出的劉睦家同學便說，這段時間學習到很多傳統技藝，能夠呈現在大家面前，覺得收穫豐富。

同樣是美術班的李沛蓉同學則說到，今天一早來到學校看到師長們，感覺很親切、很開心，能夠參與學校的開學活動覺得很特別。

八年級盧知嫺同學說，原以為今天是平凡的開學日，沒想到從一進校門領紅包開始，就體驗不一樣的感受，既緊張又帶著興奮的心情展開新學期的校園生活。張雲淞同學也開心的表示，今年學校的開學日很有特色，體會到前所未有的樂趣，雙語BINGO和美術班同學的才藝表演，都感受到熱情與希望。

淡水國中校長王潔雯表示，開學日是全校師生大團圓的日子，透過創意紅包的祝福、布袋戲偶的傳統戲劇呈現、全校一起玩雙語BINGO及合照團拍，各項特色活動讓開學日這一天留下珍貴的回憶及見證，以充滿希望的歡愉心情共同迎接新學期的到來。