淡水新市國小「愛閱城」 融入生態全新閱讀體驗

淡水區新市國小開學日有全新氣象，歷經一整學期整修的圖書館，在開學日揭幕啟用，新的圖書館取名為「愛閱城」，大面積的玻璃窗與生態池相鄰，為閱讀增添更多的趣味性，而一年級學生並利用簡單的闖關活動，來認識這座全新的圖書館。

新市國小校長陳佩芝說，開學日有新氣象，圖書館經過一個學期的整修，終於在開學日啟用，融入新市國小的生態校本特色、檢索區新增平板，改造閱讀區座椅與書架，打造全新的閱讀體驗空間，並豐富各項領域館藏，滿足孩子們的閱讀需求，而新的圖書館取名為『愛閱城』，要讓學生們在舒適的閱讀空間裡愛上閱讀，找到閱讀的樂趣。

圖書館一整個學期的閉館整修，讓新市國小一年級的學生，入校都尚未擁有美好的入館體驗，因此藉由愛閱城的開幕，讓一年級的孩子參與揭牌，並利用簡單的闖關活動，讓孩子們認識圖書館，在未來也可以擁有趣味閱讀與尋找知識的美好體驗。

新市國小家長會長鞏忻平指出，全新的圖書館讓孩子們透過趣味閱讀愛上閱讀，也期許孩子們能夠在愛閱城裡耕耘自我的興趣，尋找與自我興趣相關的書籍，並且吸收書籍給予的知識，讓圖書館作為興趣知能的擴充，在閱讀中追尋自我的夢想。

整修落成的全新圖書館，一樓改造成繪本與英語閱讀空間，二樓則是豐富的藏書區塊，更與校本課程結合融入生態特色，其中大面積的玻璃窗與生態池相鄰，讓戶外光線灑落，學生能夠在自然光源下自由自在的選擇一個角落閱讀，為閱讀增添更多的趣味性，讓孩子們都愛上閱讀。