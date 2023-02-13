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不一樣的開學日 平、雙溪三校聯合開學展才藝

觀天下／ 記者陳郁薇／雙溪報導
平溪的十分國小，雙溪的上林國小和柑林國小共同在上林活動中心舉行別開生面的聯合開學典禮。 圖／觀天下有線電視提供
平溪的十分國小，雙溪的上林國小和柑林國小共同在上林活動中心舉行別開生面的聯合開學典禮。 圖／觀天下有線電視提供

平溪的十分國小，雙溪的上林國小和柑林國小今(13)日共同在上林活動中心舉行別開生面的聯合開學典禮，其中更有暖心家族的成員到訪和小朋友們相見歡，長期提供這三校各項物資，今日更有相見歡感恩餐會，讓孩子展現自己的才藝來感謝這些遠道而來的貴賓，場面溫馨熱鬧。

暖心家族是長期關心偏鄉地區學校一群志同道合的夥伴，只要學校有需要他們都會有錢出錢有力出力，也因此裡頭也有不乏像是扶輪社，獅子會或是同濟會等成員，今天他們來到雙溪參加三校聯合開學典禮，也是和長期捐助的學生進行相見歡，三校小朋友展現各項才藝，讓暖心家族一行人都看得很開心。

暖心家族總召黃麗珠說，看到雙溪的上林國小，柑林國小還有平溪的十分國小，三校各具特色，但有時因為資源的缺乏讓城鄉差距變大，因此暖心家族希望提供偏鄉學子更好的學習環境，不定時提供各校需要的資源，期盼孩子在優良的學習環境中成長，更讓這滿滿的愛向下紮根。

上林國小校長乃瑞春說，今天由暖心家族舉辦的聯合開學餐會，讓小朋友期待已久，由於疫情期間學生幾乎沒有走出校門的機會，終於在這個學期可以到戶外，和其他兩校進行交流，感謝暖心家族對偏鄉教育長期的關心，也期盼孩子們以後有機會也能夠付出自己一己之力來回饋社會。

偏鄉教育 平溪 才藝

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