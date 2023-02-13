不一樣的開學日 平、雙溪三校聯合開學展才藝

平溪的十分國小，雙溪的上林國小和柑林國小今(13)日共同在上林活動中心舉行別開生面的聯合開學典禮，其中更有暖心家族的成員到訪和小朋友們相見歡，長期提供這三校各項物資，今日更有相見歡感恩餐會，讓孩子展現自己的才藝來感謝這些遠道而來的貴賓，場面溫馨熱鬧。

暖心家族是長期關心偏鄉地區學校一群志同道合的夥伴，只要學校有需要他們都會有錢出錢有力出力，也因此裡頭也有不乏像是扶輪社，獅子會或是同濟會等成員，今天他們來到雙溪參加三校聯合開學典禮，也是和長期捐助的學生進行相見歡，三校小朋友展現各項才藝，讓暖心家族一行人都看得很開心。

暖心家族總召黃麗珠說，看到雙溪的上林國小，柑林國小還有平溪的十分國小，三校各具特色，但有時因為資源的缺乏讓城鄉差距變大，因此暖心家族希望提供偏鄉學子更好的學習環境，不定時提供各校需要的資源，期盼孩子在優良的學習環境中成長，更讓這滿滿的愛向下紮根。

上林國小校長乃瑞春說，今天由暖心家族舉辦的聯合開學餐會，讓小朋友期待已久，由於疫情期間學生幾乎沒有走出校門的機會，終於在這個學期可以到戶外，和其他兩校進行交流，感謝暖心家族對偏鄉教育長期的關心，也期盼孩子們以後有機會也能夠付出自己一己之力來回饋社會。