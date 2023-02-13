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北捷4折畫錯重點？ 游淑慧酸高嘉瑜：政見變成蔣萬安實現

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市議員游淑慧。圖／引用自游淑慧臉書
台北市議員游淑慧。圖／引用自游淑慧臉書

內湖交通塞車解方，民進黨港湖區立委高嘉瑜今在臉書說，北捷4折票救內湖交通是畫錯重點，她認為，內湖交通解方是短期彈性上下班、分流、共乘、高乘載；2年內讓汐止民生線、東環段動工則需要能力跟執行力。國民黨北市議員游淑慧今則在臉書說，老是講十年後才能解決問題的方式，那叫畫大餅、開支票。

甚至游淑慧也在自己的貼文底下留言說，她記得2020年高嘉瑜的競選政見就是民生汐止線開工，結果到了2023年，高委員卻要求蔣萬安必須落實民生汐止線的政見，「這也是某種政見實現嗎？」

游淑慧今天在臉書表示，大家都知道要徹底解決內科交通問題，捷運建設可能是最終解方，但台北市的每一條捷運建設，從規畫、計畫通過、開工到完工通車，大概是10到15年，其中命運坎坷的民生汐止線，更是活生生的被前市長柯文哲擱置不理，這期間市長、議員都換了，直到現在還是老調重彈的提捷運加速完工。

游淑慧提到，沒有捷運前的交通問題怎麼解？捷運開通後的更黑暗狀況怎預防？她認為，城市政策不要只是直覺性的就交通解決交通，應該橫向從更寬廣思維，找出各種配套方式。

游說，內科交通問題在於產業及從業人員過度進駐，但因為柯文哲又再多蓋內科2.0，內湖一次塞個痛快。過去大家提到內科交通，都只想到用交通治交通，這想法沒有錯，只是聯外道路、高架引道或捷運等提議，都會造成一段交通黑暗期，而且也曠日費時。內科問題就像血管堵塞，因此要對症下藥，健康而是容易的一招是就是瘦身及均衡，分散產業進駐。

游淑慧也提出內科交通三支箭，第一，短期鼓勵搭乘大眾運輸，目前推出的早鳥優惠也是一帖藥；第二，中期產業分散、合宜最佳。除上班時間分流，產業從業人員的地區分流是從根本上減量；第三，長期跟捷運建設陸續完工。加大加強整個內湖內科的交通運輸，「喊捷運建設是最快的，但看到捷運完工卻是最慢。」

游淑慧也提到，台北市原本的高科技產業規畫是台北科技走廊，包括士林北投科技園區、內湖科技園區、南港軟體園區，各有不同定位。但因為士北科技園區延宕開發，因此很多高科技或生技產業選擇落腳地時，只能全部擠在內科。她也曾建議柯市長，也跟蔣市長說，要加速開發士北科技園區，讓士北發展、內科喘息，台北市的區域發展才會更平衡。

捷運 內湖科技園區 游淑慧

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