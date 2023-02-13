土耳其強震傷亡慘重 新北湧蓮寺捐1千萬盼拋磚引玉
土耳其與敘利亞邊界日前遇上強震，傷亡慘重。新北市蘆洲區湧蓮寺總幹事李嘉蓉說，地震發生時主委陳宏昌剛好人在日本，看到新聞感同身受，除提出捐款救災外事，隔天更火速搭機趕回國，召開委員會處理提撥震災款，經決議捐款1000萬給衛生福利部賑災專戶，盼能拋磚引玉，協助災民重建家園。
新北民政局長柯慶忠說，湧蓮寺長期從事公益慈善、庇佑鄉里外，每次重大災難發生，總是第一時間捐出大筆善款，比如八八風災、八仙水上樂園粉塵氣爆、高雄氣爆、台南及花蓮震災，到高雄城中城大火等。此外，湧蓮寺也捐贈市府救護車、住警器、1000萬防疫基金。
另外，市府將興建湧蓮寺慈善公益大樓，為地上8層、地下3層，有汽車停車位85格、機車停車位500格、綜合球場、游泳池、公托中心、演藝廳及閱覽中心等，總經費達16億、廟方也捐6億6000萬，預計2026年完工，提升三蘆地區生活機能及藝文環境。
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