北市21日起清疏11座高架道路洩水孔 封閉內外側道路

台北市環保局年度清疏11座高架道路洩水孔，2月21日至4月28日共45個工作天，逢假日停止作業、遇雨順延。值勤期間凌晨0點至6點，封閉內外側道路，籲請用路人行經高架道路，留意現場緩撞車等警示設備，遵守交通管制及注意CMS路況資訊，以確保行車安全。

環保局每年2次高架道路洩水孔清疏作業，包含市民、堤頂、環東、洲美、環河、水源、新生、辛亥、建國、基隆、信義共11座高架道路，避免砂土、垃圾阻塞洩水孔，影響高架道路排水功能。

環保局說明，作業期間為每日0點至6點，會封閉作業路段的內外側車道，擺設交通錐、閃爆燈及LED顯示板警戒車輛等警示裝備；另比照高速公路局，出動緩撞車輛加強維安，若發生撞擊可減緩車內人員的傷害，不只保護工作人員與機具安全，也保障用路人安全。