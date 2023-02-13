聽新聞
test
0:00 / 0:00
北市21日起清疏11座高架道路洩水孔 封閉內外側道路
台北市環保局年度清疏11座高架道路洩水孔，2月21日至4月28日共45個工作天，逢假日停止作業、遇雨順延。值勤期間凌晨0點至6點，封閉內外側道路，籲請用路人行經高架道路，留意現場緩撞車等警示設備，遵守交通管制及注意CMS路況資訊，以確保行車安全。
環保局每年2次高架道路洩水孔清疏作業，包含市民、堤頂、環東、洲美、環河、水源、新生、辛亥、建國、基隆、信義共11座高架道路，避免砂土、垃圾阻塞洩水孔，影響高架道路排水功能。
環保局說明，作業期間為每日0點至6點，會封閉作業路段的內外側車道，擺設交通錐、閃爆燈及LED顯示板警戒車輛等警示裝備；另比照高速公路局，出動緩撞車輛加強維安，若發生撞擊可減緩車內人員的傷害，不只保護工作人員與機具安全，也保障用路人安全。
環保局加強宣導高架道路洩水孔清疏作業，相關訊息可見於北市電子看板、廣播電台及道路上資訊可變標誌（CMS）等，提醒行經該路段用路人注意安全，依現場指引行駛。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言