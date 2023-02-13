只要有心都做得到 楊廷尉中年順利轉職公車運轉手

住在新北市的楊廷尉對駕駛充滿熱情的，1年多前參加新北勞工局所屬職訓中心委託新北市私立大龍德汽車駕駛人訓練班辦理的「小型車逕升大客車駕駛訓練班」，訓後順利考取職業大客車駕照，中年成功轉職「公車運將」，目前在大都會客運穩定工作已逾1年。

楊廷尉在成為公車司機前，是位冷凍食品貨車司機。因長期搬運貨物，髖關節受傷使他在短時間內無法搬重物，因此有了轉職的念頭。

楊廷尉中年、單親又須獨力負擔家計，期望下份工作能有一定的薪資條件，就在這人生轉捩點，他無意間在網路搜尋到新北職訓的「小型車逕升大客車駕駛訓練班」課程，又聽說公車駕駛薪資待遇佳，便不假思索報名參訓。

楊廷尉說，「一般人或許會因為職訓中心的課程時數相較坊間長而卻步，但那些必修的學科課程，對未來要擔任公車司機的人來說，相當實用。例如『防禦駕駛』的理論概念，一旦融入實務養成習慣，自然更有警覺，更能避免潛在危險的發生。」

楊廷尉分享當時在課程中參與職訓中心安排的廠商就業說明會，對其中有來徵才說明的「大都會客運」留下印象，職缺站點也離家近，在結訓前就希望能到該公司服務。訓後銜接就業管道的通暢，也讓他在順利取得駕照後迅速重返職場。

楊廷尉表示，雖公車每日行駛的路線一成不變，但在服務的路程中，常遇到不少窩心的乘客。「有乘客明明可直接從後門下車，卻會刻意繞到前門，只為了向我道聲感謝」、「5號公車路線常有到行天宮參拜的乘客，很熱心地將拜過的水果、餅乾或糖果等供品默默放在我的座位旁，說聲『這吼哩呷』，也有遇到乘客將擲筊成功經過加持的行事曆轉送給我」。乘客的溫馨舉動，總在廷尉心裡注入滿滿的溫暖。

楊廷尉指出，剛進中和站時，站長曾告誡他「開快回來並不代表你厲害，平平安安乘車才是最大原則」。謹記站長的告誡，以及身為公車司機的使命感，廷尉秉持著「一趟一趟地開好、一天一天地完成」的信念，帶著耐心及對乘客的同理心，讓整趟路程安全之虞，乘客也坐得舒服。目前年逾50歲的自己，希望能在這份工作「駛平安」，穩定開車、做得長久、直到退休。

勞工局長陳瑞嘉表示，辦理職業訓練目的就是為了幫助失業者，在就業的路上更加順利。就像楊廷尉的故事，只要秉持認真學習的態度，「穩穩」地開下去，中年轉職一點都不困難。職訓中心自2011年起辦理「小型車逕升大客車駕駛訓練班」已培訓近1500名運將，歡迎年滿20歲以上有意願從事大客車駕駛工作之失業勞工踴躍報名。