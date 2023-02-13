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新莊道路出現Ｚ字形閃電白線 民眾酸根本是在考駕照

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
新北市新莊區中華路後側有道路的機車、人行道白線中竟被畫出一條閃電Z字型，民眾批根本不知如何行車，引起熱議。圖／新北市新莊區公所提供
新北市新莊區中華路後側有道路的機車、人行道白線中竟被畫出一條閃電Z字型，民眾批根本不知如何行車，引起熱議。圖／新北市新莊區公所提供

新北市新莊區中華路後側有道路的機車、人行道白線中竟被畫出一條，竟然變成閃電Z字型，民眾批根本不知如何行車。據悉，原來是周邊新社區擁有道路部分產權，不希望民眾騎車破壞人行道，所以新莊區公所在會勘後，將公私有土地畫分清楚，讓民眾可在公有土地上行車、停車。

有網友在臉書社團「愛新莊我是新莊人」貼文，表示新莊中華路後側與富貴中華社區中的道路白線被畫得歪七扭八，要提醒民眾騎在白線左邊，以免遭到「開罰」。

網友紛紛在貼文下方留言，「這可以算是『機車地獄』嗎?」、「這是什麼添才畫法？」、「白線可以拿來練習機車考照」、「小朋友塗鴉？」、「希望公家機關硬起來，把白線取消」。另外還有網友認為，是否可以透過相關規定或是回饋方式，獲得這塊土地產權，讓民眾可以安心騎車。

新莊區公所解釋，富貴中華社區擁有這條道路的部分道路產權，社區不滿許多機車停靠，對社區來說會出現更多的導致維護問題，所以在2019年就提出申請禁止停車，但仍有許有民眾近來在道路上停車，還有不少人遭檢舉開單。

新莊區公所指出，本月7號時派人至現場會勘，與社區及民眾討論後，決定將社區產權與公有地畫出界線，讓民眾可以在公有土地上行車。另外，當初因停車或騎在該條道路上被開出的紅單也已全數撤銷。

人行道

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