萬華老人人口率居北市最高 近百人疫後實體線上做運動
台北市萬華區65歲以上近4萬人，平均每4位就有1位是長者，不只邁入超高齡社會，更是全市老人人口比率最高的區。疫情趨緩，台北市萬華區健康服務中心持續推動長者體適能，並結合3C科技，去年恢復實體且推出線上課程，目前共近百人參與，最年長者還有80幾歲。
萬華區健康服務中心表示，肌肉流失與骨質疏鬆是長者體衰主因，體能活動有助於防止老化、增強肌肉骨骼功能，提升生活品質。
前年疫情三級警戒後，該中心停辦實體長者體適能課程，直至去年8月疫情趨緩，規劃以防跌、肌少症為主軸的課程，搭配Google Meet、Kahoot!，進行實體與線上2系列課程，因應願意出門與不敢出門參加群體活動的長輩。
中心主任吳昭樺說明，「Google Meet」遠距線上課程，每周2次共20周，學員可清楚看到老師示範動作，如同將教練請到家中。75歲學員黃來傳分享，就像一對一教學，老師會跑到鏡頭前確認動作正確與否、上課有沒有偷懶，尤其在家運動，家長看得到也比較放心。
吳昭樺指出，實體課程加入Kahoot!應用軟體，增添活動趣味性，每周2次共14周，課後均針對長者反饋調整教學策略與內容。72歲學員王麗卿說，第一次使用Kahoot!很新鮮，也因為答題要專注上課，可激發腦力、提升戰鬥力，相當有趣與挑戰性。
講師余義箴表示，長者體適能課程分成線上與實體2種，前者除了讓長者持續運動，也能跟上科技潮流，後者融入Kahoot!設計，不同於以往上課的單一模式，老師能立即了解學員學習成效，加上答題互動，也能刺激長者好勝心與參與度。
萬華區健康服務中心今年仍有規劃樂齡體適能活動，詳情可上官網（https://www.whhc.gov.taipei）與臉書查詢，或電洽護理師02-23033092轉6737、6755朱護理師。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言