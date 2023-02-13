快訊

白沙屯媽祖鑾轎在童醫院內撞玻璃 原來是要告訴總院長這件事

男同志冥婚電影熱映 專家指劇情曲解民俗意涵

NFL／超級盃酋長致命一踢屠鷹 四分衛馬霍姆斯近4年2冠

萬華老人人口率居北市最高 近百人疫後實體線上做運動

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市萬華區健康服務中心去年恢復長者體適能實體課程，加入Kahoot!應用軟體，增加師生互動與課程趣味性。記者林佳彣／攝影
台北市萬華區健康服務中心去年恢復長者體適能實體課程，加入Kahoot!應用軟體，增加師生互動與課程趣味性。記者林佳彣／攝影

北市萬華區65歲以上近4萬人，平均每4位就有1位是長者，不只邁入超高齡社會，更是全市老人人口比率最高的區。疫情趨緩，台北市萬華區健康服務中心持續推動長者體適能，並結合3C科技，去年恢復實體且推出線上課程，目前共近百人參與，最年長者還有80幾歲。

萬華區健康服務中心表示，肌肉流失與骨質疏鬆是長者體衰主因，體能活動有助於防止老化、增強肌肉骨骼功能，提升生活品質。

前年疫情三級警戒後，該中心停辦實體長者體適能課程，直至去年8月疫情趨緩，規劃以防跌、肌少症為主軸的課程，搭配Google Meet、Kahoot!，進行實體與線上2系列課程，因應願意出門與不敢出門參加群體活動的長輩。

中心主任吳昭樺說明，「Google Meet」遠距線上課程，每周2次共20周，學員可清楚看到老師示範動作，如同將教練請到家中。75歲學員黃來傳分享，就像一對一教學，老師會跑到鏡頭前確認動作正確與否、上課有沒有偷懶，尤其在家運動，家長看得到也比較放心。

吳昭樺指出，實體課程加入Kahoot!應用軟體，增添活動趣味性，每周2次共14周，課後均針對長者反饋調整教學策略與內容。72歲學員王麗卿說，第一次使用Kahoot!很新鮮，也因為答題要專注上課，可激發腦力、提升戰鬥力，相當有趣與挑戰性。

講師余義箴表示，長者體適能課程分成線上與實體2種，前者除了讓長者持續運動，也能跟上科技潮流，後者融入Kahoot!設計，不同於以往上課的單一模式，老師能立即了解學員學習成效，加上答題互動，也能刺激長者好勝心與參與度。

萬華區健康服務中心今年仍有規劃樂齡體適能活動，詳情可上官網（https://www.whhc.gov.taipei）與臉書查詢，或電洽護理師02-23033092轉6737、6755朱護理師。

講師余義箴（左）帶領長者黃來傳（中）、王麗卿（右）做體適能課程。記者林佳彣／攝影
講師余義箴（左）帶領長者黃來傳（中）、王麗卿（右）做體適能課程。記者林佳彣／攝影
疫情趨緩，台北市萬華區健康服務中心持續推動長者體適能，並結合3C科技，去年恢復實體且推出線上課程。記者林佳彣／攝影
疫情趨緩，台北市萬華區健康服務中心持續推動長者體適能，並結合3C科技，去年恢復實體且推出線上課程。記者林佳彣／攝影

疫情 護理師 北市

延伸閱讀

北市開學入校前先量體溫 情況順暢

北市市民高架轎車、小黃對撞 防撞桶減緩傷害

北市學童疫苗接種率低 衛生局3月初辦疫苗接種站

金門馬拉松賽事地形大考驗 北市長跑甜心奪半馬組之冠

相關新聞

萬華老人人口率居北市最高 近百人疫後實體線上做運動

台北市萬華區65歲以上近4萬人，平均每4位就有1位是長者，不只邁入超高齡社會，更是全市老人人口比率最高的區。疫情趨緩，台...

新北3月起徵收溫泉取用費 集合式住宅也須繳費

新北不少地方有溫泉，不僅在地居民享受，更吸引不少觀光客前往體驗，而為有效保育及管理，新北水利局預計下月起開始徵收「溫泉取...

新北85%公有建物 已補強、重建

土耳其強震災情慘重，新北全面檢視近250處里民活動中心和行政大樓耐震度。民政局表示，近5年已投入3億經費補強或拆除重建1...

沒裝輔助輪硬拖吊？ 警：車損可求償

新北有人上傳影片，指控新莊警分局拖吊違停車輛，卻未裝輔助輪，硬生生將車拉出，恐損害車輛，拖吊車駕駛急忙下車處理，都被錄影...

新科議員／交通、市場、都更 林秉宥關注新莊3大事

新北市新莊區人口超過42萬人，但公共設施如停車場及公園綠地都不足。新科議員林秉宥表示，未來會著重改善新莊交通，爭取南新莊...

北市學童疫苗接種率低 衛生局3月初辦疫苗接種站

寒假今最後一天，小學與國高中明天開學，北市衛生局表示，最新統計5至11歲學童COVID-19疫苗接種率不高，與副作用、家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦