萬華老人人口率居北市最高 近百人疫後實體線上做運動

台北市萬華區65歲以上近4萬人，平均每4位就有1位是長者，不只邁入超高齡社會，更是全市老人人口比率最高的區。疫情趨緩，台北市萬華區健康服務中心持續推動長者體適能，並結合3C科技，去年恢復實體且推出線上課程，目前共近百人參與，最年長者還有80幾歲。

萬華區健康服務中心表示，肌肉流失與骨質疏鬆是長者體衰主因，體能活動有助於防止老化、增強肌肉骨骼功能，提升生活品質。

前年疫情三級警戒後，該中心停辦實體長者體適能課程，直至去年8月疫情趨緩，規劃以防跌、肌少症為主軸的課程，搭配Google Meet、Kahoot!，進行實體與線上2系列課程，因應願意出門與不敢出門參加群體活動的長輩。

中心主任吳昭樺說明，「Google Meet」遠距線上課程，每周2次共20周，學員可清楚看到老師示範動作，如同將教練請到家中。75歲學員黃來傳分享，就像一對一教學，老師會跑到鏡頭前確認動作正確與否、上課有沒有偷懶，尤其在家運動，家長看得到也比較放心。

吳昭樺指出，實體課程加入Kahoot!應用軟體，增添活動趣味性，每周2次共14周，課後均針對長者反饋調整教學策略與內容。72歲學員王麗卿說，第一次使用Kahoot!很新鮮，也因為答題要專注上課，可激發腦力、提升戰鬥力，相當有趣與挑戰性。

講師余義箴表示，長者體適能課程分成線上與實體2種，前者除了讓長者持續運動，也能跟上科技潮流，後者融入Kahoot!設計，不同於以往上課的單一模式，老師能立即了解學員學習成效，加上答題互動，也能刺激長者好勝心與參與度。