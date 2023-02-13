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被問對民調意見 侯友宜：新北市政建設擺首位

中央社／ 新北13日電

新北市長侯友宜在開學首日前往視察板橋區中山國小校舍改建工程，媒體詢及對最新民調的意見，他表示，「我們都會把新北市的市政建設擺在第一個位置上面」，全力以赴。

侯友宜今天上午視察板橋區中山國小老舊校舍改建工程，除了解工程進度外，還到教室內和小朋友互動並提醒在場師生仍要加強量體溫等防疫作為。

他接受媒體聯訪時，媒體關切2024大選議題，媒體詢及對最新民調，新北市民對侯友宜施政滿意度達到7成4，有6成認為應參與2024總統大選的意見，他首先表示「謝謝所有關心新北市的好朋友，給我們滿滿加油跟打氣」。

他表示，新北市近3年來校舍的補強、更新、新設，共約花費新台幣84億元，讓學習的環境能夠更好，讓建設做到更到位，「我們都會把新北市的市政建設擺在第一個位置上面，我們全力以赴」。

媒體詢及大家關心總統大選議題，是否有表態時程，他說，大家不分你我，攜手面對，好好的做事，讓這塊土地的人都能夠安全、永續跟繁榮；被問至是否願意承擔責任？侯友宜說，「讓台灣的共好可以讓國家能夠永續、繁榮跟安定，這才是我們的目標」。

媒體追問是否認同國民黨黨內以協調為主的徵召方式傳聞？在每一個人角色的扮演上，都有一個共同的想法，只要能夠為國家、為社會帶來和平安定，大家都可以攜手一起努力的。

媒體問他是否是黨主席朱立倫所說「要選對的人」？他說，工作了43年，他只有一個心願，就是把握當下，努力做好該盡的責任，大家一起面對所有任何的挑戰，只要同心，願意為國家多做事，絕對是好事。

他談到星雲大師圓寂議題時表示，星雲大師這一生致力於世界和兩岸的和平，不管是世界或是兩岸都應該用平等、尊嚴跟善意在常軌的機制底下大幅的推動「讓和平、穩定、繁榮在我們國家能夠展現」。

侯友宜 民調

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