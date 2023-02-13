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影／從新北談到台灣 侯友宜是否表態參選總統受矚目

攝影中心／ 記者黃義書／新北即時報導
新北市長侯友宜上午前往板橋中山國小視察第二期校舍改建工程。侯友宜受訪對於是否表態參選2024總統大選一事，侯友宜僅表示在面對國家的發展，都會同心其力守護我們的國家，讓國家更好，大家不分你我攜手面對。記者黃義書／攝影
新北市長侯友宜上午前往板橋中山國小視察第二期校舍改建工程。侯友宜受訪對於是否表態參選2024總統大選一事，侯友宜僅表示在面對國家的發展，都會同心其力守護我們的國家，讓國家更好，大家不分你我攜手面對。記者黃義書／攝影

新北市長侯友宜上午前往板橋中山國小視察第二期校舍改建工程，了解校園日前建築的情況與師生使用新校舍的情形。也前往察看校舍後續的改建進度。視察當日也是開學日，特別叮嚀做好預防新冠疫情防疫工作，要求到校一律量體溫。

隨後侯友宜受訪就是否表態參選2024總統大選一事，侯友宜僅表示身為在這塊土地生長的人，關心台灣的進步，是大家共同的信念。在面對國家的發展，都會同心其力守護我們的國家，讓國家更好，大家不分你我攜手面對。

對於外界認為國民黨在濁水溪以南選情不利，如果侯出線參選可望勝出，是否願意「承擔」責任？侯友宜表示近年致力推動讓台灣更好，就從新北市開始，讓北台灣發展得好，讓各縣市也能一起更好，國家永續繁榮。

新北市長侯友宜上午前往板橋中山國小視察第二期校舍改建工程，了解校園日前建築的情況與師生使用新校舍的情形。記者黃義書／攝影
新北市長侯友宜上午前往板橋中山國小視察第二期校舍改建工程，了解校園日前建築的情況與師生使用新校舍的情形。記者黃義書／攝影
新北市長侯友宜上午前往板橋中山國小視察第二期校舍改建工程，了解師生使用新校舍的情形與師生一同互動合照。記者黃義書／攝影
新北市長侯友宜上午前往板橋中山國小視察第二期校舍改建工程，了解師生使用新校舍的情形與師生一同互動合照。記者黃義書／攝影
新北市長侯友宜上午前往板橋中山國小視察第二期校舍改建工程，也特別叮嚀做好預防新冠疫情防疫工作，要求到校一律量體溫。記者黃義書／攝影
新北市長侯友宜上午前往板橋中山國小視察第二期校舍改建工程，也特別叮嚀做好預防新冠疫情防疫工作，要求到校一律量體溫。記者黃義書／攝影

侯友宜 疫情

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