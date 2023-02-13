影／從新北談到台灣 侯友宜是否表態參選總統受矚目

新北市長侯友宜上午前往板橋中山國小視察第二期校舍改建工程，了解校園日前建築的情況與師生使用新校舍的情形。也前往察看校舍後續的改建進度。視察當日也是開學日，特別叮嚀做好預防新冠疫情防疫工作，要求到校一律量體溫。

隨後侯友宜受訪就是否表態參選2024總統大選一事，侯友宜僅表示身為在這塊土地生長的人，關心台灣的進步，是大家共同的信念。在面對國家的發展，都會同心其力守護我們的國家，讓國家更好，大家不分你我攜手面對。