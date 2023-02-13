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台灣燈會倒數7天 蔣萬安：盡可能將台灣燈會辦到最好

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天一早到松山國小陪學童開學。記者曾原信／攝影
台北市長蔣萬安今天一早到松山國小陪學童開學。記者曾原信／攝影

台灣燈會倒數一周，台北市副市長李四川昨天在臉書PO出一張他逛燈會背影，表示難免還是有些缺失，表示有民眾告訴他燈會動線規畫不好，他也點頭說抱歉、會來改進。台北市長蔣萬安今天說，其實他昨天也實際去燈會走了一下，的確有些細節部分，可以做得更好。

蔣萬安今天一早到松山國小陪學童開學，對於台灣燈會倒數一周，他說，其實他昨天也自己實際去燈會走了一下，看了一下相關動線規畫、人潮、車流，的確有些細節部分，可以做得更好，民眾也有給一些反映，因燈會還有一周，北市府會就民眾反映部分，加速改善，希望將這次的燈會辦好，希望更多朋友來燈會觀賞。

由於目前台灣燈會累計賞燈人數已破700萬，媒體也問蔣萬安，是否有達到預期效益？蔣萬安表示，會盡可能把它做好，把燈會辦到最好。

台灣燈會 蔣萬安

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