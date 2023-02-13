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開學日學童表情超厭世 蔣萬安三寶爸自曝:耶！終於開學

聯合報／ 記者林麗玉曾原信／台北即時報導
今天開學日，蔣萬安一早到松山國小陪學童開學。記者曾原信／攝影
今天開學日，蔣萬安一早到松山國小陪學童開學。記者曾原信／攝影

今天開學日，台北市長蔣萬安今天到松山國小陪學童開學收心，跟著學生一起上第一堂課，也與同學分享寒假作業(寒假做什麼事)，甚至還問大家「大家開學開心嗎？不開心不要騙人喔！」身為三寶爸的蔣萬安受訪時也透露開學心情，自曝其實家長們心情鬆了一口氣「耶，終於開學！」

蔣萬安說，他相信老師、校長接下來就很辛苦，因要面對這一整學期課程，最重要希望孩子能夠快樂學習，快樂成長，這是最重要。蔣萬安也指示教育局，讓國小學童午餐吃飯時間彈性延長5至10分鐘，蔣萬安表示，他接到許多家長反映，希望延長一點中午吃飯時間，教育局會根據各校需求，專業評估。

今天開學日，蔣萬安一早到松山國小陪學童開學，不過每個孩子到校仍睡眼惺忪、幾乎面無表情，媒體問蔣萬安，今天陪小朋友上學，是不是發現每個孩子表情都很「厭世」？蔣萬安說，因為是開學第一天，所有孩子都一樣，經過漫長寒假，大家第一天上課總是心情需要調適。

蔣萬安也透露，其實他也跟所有家長一樣，今天一早把大寶叫起來，趕快告訴他穿制服、吃完早餐快出門，二寶也很早起來，一樣換好尿布泡好奶，他自己則趕著出門，至於三寶則還在坐月子中心。

「耶，終於開學了！」蔣萬安也自曝三寶爸心情，其實家長們都鬆了一口氣，他相信老師、校長就很辛苦，接下來要面對這一整學期課程，最重要希望孩子能夠快樂學習，快樂成長，這是最重要。

蔣萬安 寒假

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