台中同心愛幼協會理事長連任 扮演政府與幼兒園溝通橋梁
台中市同心愛幼協進會理事長謝佩禎連任，今舉行新春團拜餐會，教育局副局長王淑懿到場感謝協會協助提升幼教品質，扮演政府與幼兒園溝通的橋梁。
理事長謝佩禎說，同心愛幼協進會會員有近80個園所，以增進同業聯誼與研習，提升幼教品質為宗旨，並推廣兒童福利。
幼保人員出現缺工問題，謝佩禎說，協會適時反映基層問題，市府為鼓勵台中市求職者投入托育、教保人員行列，市府教育局、社會局、勞工局攜手合作，針對現行托育、教保人員缺工問題，就業服務處設置「托育教保專區」，協助媒合職缺，鼓勵青年及中高年投入托育教保行業，提升整體幼兒照顧品質。
教育局感謝協進會多年來在學前教育的付出與努力，扮演政府與幼兒園溝通的橋梁，並努力協助推動各項幼教政策。
王淑懿說，幼教政策是台中市最重要的政策之一，透過生育補助倍增、學前幼兒就學補助、公托公幼親子館倍增等政策，打造友善環境。
同心愛幼協會今天舉辦新春團拜，台中市立委楊瓊瓔丶江啟臣及多位議員都出席。
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