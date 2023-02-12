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土國強震逾千棟房屋倒塌 新北已補強、重建85％公有建物

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
經評估須拆除重建的汐止自強活動中心，如今已經蓋好啟用。圖／新北民政局提供
經評估須拆除重建的汐止自強活動中心，如今已經蓋好啟用。圖／新北民政局提供

土耳其強震災情慘重，逾5500棟建物倒塌，也引發公有建築物安全性的關注度。新北民政局指出，自2018年起配合內政部，檢視行政大樓及市民活動中心的耐震程度，並投入逾3億經費補強或拆除重建、完成197件，執行率8成5。

柯慶忠說，土耳其及敘利亞邊境日前遭逢強震，造成建築物倒塌及生命財產的重大損失，台灣與土耳其一樣地震頻繁，區公所及活動中心又是洽公場所及社交空間，建築物耐震能力及補強工作也是地震防災整備重要工作之一，因此市府自行籌措逾1.5億元，並也向內政部爭取補助，逐步補強或拆除重建。

內政部規定，建物用途分級係數，一般使用用途係數為1，行政大樓、活動中心的用途係數為1.25，區公所也委請第三方技士公會辦理耐震能力初步評估、詳細評估，結果若不合規範，則依技士公會建議改善方案，進行後續的結構補強或拆除重建工程。

民政局指出，目前經評估須拆除重建的活動中心，如汐止自強、新昌市民活動中心及五股市民活動中心均已重建並啟用，新莊文明文德活動中心則已開始動工拆除，未來將規畫作為臨時停車場，提供民眾使用；泰山義學市民活動中心也將於2月下旬開工動工。

另外，補強工程依建物狀況及環境條件，採用擴柱、新設剪力牆或鋼構束制斜撐等工法，比如土城區公所因平時洽公人數眾多，便採用對內部空間影響較小的鋼構束制斜撐工法補強；板橋民生公園市民活動中心則使用擴柱及新設剪力牆等工法補強；板橋國光公園市民活動中心則因1樓為板橋幼兒園，僅假日期間施工。

土耳其 建築 地震 新北

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