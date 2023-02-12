北市學童疫苗接種率低 衛生局3月初辦疫苗接種站

寒假今最後一天，小學與國高中明天開學，北市衛生局表示，最新統計5至11歲學童COVID-19疫苗接種率不高，與副作用、家長自主性高等因素有關，為提升疫苗涵蓋率，已請教育局調查接種意願，預計3月初辦理4區兒童疫苗接種站。

衛生局提供4種施打疫苗管道，包含入校接種、社區接種站、預約平台、醫院特別門診，讓家長與學生可依意願就近接種；攜手教育局與合約醫療院所，2021年9月起辦理上千場次入校接種與社區接種站。

根據衛生局最新統計，設籍台北市5至11歲兒童的疫苗接種率，第1劑77.1%、第2劑59.3%、追加劑18%；12至17歲青少年的第1劑91.8%、第2劑85.3%、追加劑65.%。

衛生局專門委員紀玉秋說明，5至11歲兒童的疫苗接種率確實較低，民眾意願不高與受之前接種副作用、疫苗接種不良事件輿情、家長自主性高如施打仍可能會確診感染等，以及疫情可能趨向流感化或感冒化等因素有關。

為提升北市學生族群疫苗涵蓋率，衛生局已請教育局調查5至11歲兒童的接種意願，預計3月初辦理4區兒童疫苗接種站，將視造冊學童數多寡增加場次。

紀玉秋說明未來校園設站規劃，考量各類BNT將於3、4月屆效期及中央疫苗政策，BNT接種對象不提供第一劑基礎劑施打。

12歲以上基礎劑以BNT、NOVAVAX為主，追加劑以次世代BA.4/5疫苗為主。6歲以上未滿11歲，基礎劑以兒童BNT、兒童莫德納為主，4月2日起施打第一劑不提供BNT，追加劑以次世代BA.4/5疫苗為主。6個月以上未滿5歲為幼兒默德納、幼兒BNT。

紀玉秋指出，北市醫療資源豐富，衛生局持續提供便利性北市預約平台、合約醫院特別門診資訊，以及規劃分區校園假日設站接種、鄰近診所造冊接種，教育局也將加強宣導疫苗接種資訊。

她也呼籲，疫情確診率仍高，希望家長可帶孩子接種疫苗，以獲得保護力。另外，保持勤洗手等個人衛生習慣，若在人潮密集處、參與大型活動或公共運輸場所等密閉空間，建議戴好口罩等防護措施。