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今年死亡數上升快 新北殯儀館已用掉2貨櫃、剩140空位

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
受年關、氣候因素影響，春節期間的冰櫃通常都會爆滿。新北市殯葬處過去每年春節會調2個40呎的貨櫃，以備不時之需。圖／聯合報系資料照
受年關、氣候因素影響，春節期間的冰櫃通常都會爆滿。新北市殯葬處過去每年春節會調2個40呎的貨櫃，以備不時之需。圖／聯合報系資料照

受年關、氣候因素影響，春節期間的冰櫃通常都會爆滿。新北市殯葬處過去每年春節會調2個40呎的貨櫃，以備不時之需，然而過往不曾用到貨櫃，不料今年因死亡人數攀升速度快，新北市光一月就有2639人死亡，與去年同期增加2百餘人，殯葬處今年再調2個貨櫃、共4個貨櫃因應，截止至昨日還剩140個空位。

北市殯儀館近期因冰櫃滿櫃，遺體只能暫放禮儀廳，家屬還要自費買乾冰防腐。板橋殯儀館也一度在春節期間滿櫃，只能送往三峽火化場冰存。新北市殯葬處長黃秀川說，板橋與三峽兩處共有902個冰櫃，每年春節期間都會調來2個40呎的貨櫃，可再供應72個空位，過去都不曾用到貨櫃，今年卻不夠用，因此殯葬處再調2個貨櫃來因應，共增加144空位，現已用掉2個貨櫃，目前還剩140個空位。

黃秀川說，新北市殯儀館每年處理約兩萬2千人左右，但今年遇上人口基數多、嬰兒潮與極寒氣候等因素，新北市死亡人口快速上升；而據民政局統計，今年一月死亡人口有2639人，相較去年一月的2370人增加269人，且這些死亡人數與疫情無正相關，因為染疫死亡的都會在24小時內火化，幾乎沒有冰櫃的需求。

春節 殯儀館

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